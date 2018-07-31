Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Напад з кислотою в Херсоні: злочин більше не вважають хуліганством

Луценко "взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк"
Правоохоронці перекваліфікували напад і обливання кислотою працівниці Херсонської міської ради з хуліганства на тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування.
Напад з кислотою в Херсоні: злочин більше не вважають хуліганством Фото: facebook.com/uakateryna

Злочин, вчинений проти Катерини Гандзюк, вже перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 КК України "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого". Нагадаю, що попередньо поліція кваліфікувала даний злочин за ст.296 Кримінального кодексу України "хуліганство", - повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Сарган, очільник Генпрокуратури Юрій Луценко "взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк".

"Всі правоохоронні органи Херсонської області - прокуратура, служба безпеки та поліція - спільно працюють над оперативним розкриттям вказаного злочину", - додала речниця Луценка.

Раніше повідомлялося, що Гандзюк у реанімаційному відділенні. 

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2018 18:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.