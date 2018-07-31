Напад з кислотою в Херсоні: злочин більше не вважають хуліганством

Луценко "взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк"

Правоохоронці перекваліфікували напад і обливання кислотою працівниці Херсонської міської ради з хуліганства на тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування.

Злочин, вчинений проти Катерини Гандзюк, вже перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 КК України "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого". Нагадаю, що попередньо поліція кваліфікувала даний злочин за ст.296 Кримінального кодексу України "хуліганство", - повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Сарган, очільник Генпрокуратури Юрій Луценко "взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк".

"Всі правоохоронні органи Херсонської області - прокуратура, служба безпеки та поліція - спільно працюють над оперативним розкриттям вказаного злочину", - додала речниця Луценка.

Раніше повідомлялося, що Гандзюк у реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.