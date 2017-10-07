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Нападник "Шахтаря" Будківський підписав контракт з бельгійським клубом

Раніше Пилип виступав за російську команду
Нападник донецького "Шахтаря" Пилип Будківський продовжить кар'єру в бельгійському клубі "Кортрейк".
Нападник "Шахтаря" Будківський підписав контракт з бельгійським клубом Пилип Будківський. Фото: facebook.com/kvkofficieel

25-річний гравець збірної України підписав з бельгійським клубом орендну угоду на один рік з можливістю викупу, інформує офіційний сайт "Кортрейка".

У новій команді Пилип Будківський виступатиме під 18 номером. Інформацію про трансфер також підтвердив агент футболіста Вадим Шаблій.

Що цікаво, раніше за "Кортрейк" виступав інший українець "Шахтаря" - Андрій Тотовицький. Проте його оренда угода завершилася і він повернувся до табору "гірників".

Нагадаємо, що минулий сезон Пилип провів у лавах російської команди "Анжи". Через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликав футболіста на кваліфікаційні матчі ЧС-2018.

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10 07 2017 15:58
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