СПОРТ НОВИНИНападник донецького "Шахтаря" Пилип Будківський продовжить кар'єру в бельгійському клубі "Кортрейк".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нападник "Шахтаря" Будківський підписав контракт з бельгійським клубом
Раніше Пилип виступав за російську команду
Пилип Будківський. Фото: facebook.com/kvkofficieel
25-річний гравець збірної України підписав з бельгійським клубом орендну угоду на один рік з можливістю викупу, інформує офіційний сайт "Кортрейка".
У новій команді Пилип Будківський виступатиме під 18 номером. Інформацію про трансфер також підтвердив агент футболіста Вадим Шаблій.
Що цікаво, раніше за "Кортрейк" виступав інший українець "Шахтаря" - Андрій Тотовицький. Проте його оренда угода завершилася і він повернувся до табору "гірників".
Нагадаємо, що минулий сезон Пилип провів у лавах російської команди "Анжи". Через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликав футболіста на кваліфікаційні матчі ЧС-2018.
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10 07 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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