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Нападника "Динамо" Мораєса дискваліфіковано на п'ять матчів за бійку в грі з "Шахтарем"

"Динамо" намагалося надати пояснення інциденту, щоб пом'якшити вирок КДК
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ дискваліфікував форварда київського "Динамо" Жуніора Мораєса на п'ять поєдинків.
Нападника "Динамо" Мораєса дискваліфіковано на п Фото - Віктора Перегняка

Раніше КДК ФФУ переніс розгляд справи про вилучення бразильця Мораєса в матчі 18-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар", який відбувся 12 грудня 2016 року, через те, що кияни хотіли надати пояснення інциденту.

Таким чином, гравець отримав дисківаліфікацію на 5 матчів, повідомляє Footballhub.

Нагадаємо, що в тій грі донецький "Шахтар" зумів продовжити свою безпрограшну серію в матчі з принциповим суперником - "Динамо", перемігши 3:4. У свою чергу нерви Мораєса не витримали і той затіяв бійку на футбольному полі.

Відзначимо, що сьогодні донецький клуб зіграє перший матч 1/16 Ліги Європи проти іспанської "Сельти". Поєдинок розпочнеться, о 20.00.

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16 02 2017 15:16
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