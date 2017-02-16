Нападника "Динамо" Мораєса дискваліфіковано на п'ять матчів за бійку в грі з "Шахтарем"

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ дискваліфікував форварда київського "Динамо" Жуніора Мораєса на п'ять поєдинків.

Раніше КДК ФФУ переніс розгляд справи про вилучення бразильця Мораєса в матчі 18-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар", який відбувся 12 грудня 2016 року, через те, що кияни хотіли надати пояснення інциденту.

Таким чином, гравець отримав дисківаліфікацію на 5 матчів, повідомляє Footballhub.

Нагадаємо, що в тій грі донецький "Шахтар" зумів продовжити свою безпрограшну серію в матчі з принциповим суперником - "Динамо", перемігши 3:4. У свою чергу нерви Мораєса не витримали і той затіяв бійку на футбольному полі.

Відзначимо, що сьогодні донецький клуб зіграє перший матч 1/16 Ліги Європи проти іспанської "Сельти". Поєдинок розпочнеться, о 20.00.