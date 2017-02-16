НОВИНИКонтрольно-дисциплінарний комітет ФФУ дискваліфікував форварда київського "Динамо" Жуніора Мораєса на п'ять поєдинків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нападника "Динамо" Мораєса дискваліфіковано на п'ять матчів за бійку в грі з "Шахтарем"
"Динамо" намагалося надати пояснення інциденту, щоб пом'якшити вирок КДК
Фото - Віктора Перегняка
Раніше КДК ФФУ переніс розгляд справи про вилучення бразильця Мораєса в матчі 18-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар", який відбувся 12 грудня 2016 року, через те, що кияни хотіли надати пояснення інциденту.
Таким чином, гравець отримав дисківаліфікацію на 5 матчів, повідомляє Footballhub.
Нагадаємо, що в тій грі донецький "Шахтар" зумів продовжити свою безпрограшну серію в матчі з принциповим суперником - "Динамо", перемігши 3:4. У свою чергу нерви Мораєса не витримали і той затіяв бійку на футбольному полі.
Відзначимо, що сьогодні донецький клуб зіграє перший матч 1/16 Ліги Європи проти іспанської "Сельти". Поєдинок розпочнеться, о 20.00.
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