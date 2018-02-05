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Нападника на Найєма оголосили в розшук

За даними нардепа Антона Геращенка, далі Магомета Саітова оголосять в міжнародний розшук через Інтерпол
Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.
Нападника на Найєма оголосили в розшук Фото: МВС

Інформація про Саітова, що переховується від органів влади, розмішена на сайті МВС.

Зловмисника з 1 травня розшукує Шевченківське райуправління поліції Києва. 

Саітова підозрюють у вчиненні злочинів за ч.2 ст.296 (хуліганство, здійснене групою осіб) і ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

За даними нардепа Антона Геращенка, далі Магомета Саітова оголосять в міжнародний розшук через Інтерпол.

Нагадаємо, київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

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