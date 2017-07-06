Нападника на Осмаєва і Окуєву арештували на два місяці
"За клопотанням прокуратури міста Києва зловмисникові, який підозрюється в замаху на життя добровольців АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуеву, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу", – написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook.
За словами Максимець, підозрюваний був доставлений в будівлю суду в супроводі лікарів і під посиленою охороною.
У прокуратурі заявили, що проводять всі необхідні заходи для встановлення обставин замаху, на місці події проведено слідчий експеримент.
Також призначені судові експертизи, в тому числі і дактилоскопічна для ідентифікації особи підозрюваного.
Триває перевірка обставин отримання підозрюваним паспорта громадянина України.
Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.
Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва покращився.
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