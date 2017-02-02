Нападника на Пашинського підозрюють у шахрайстві, - ВІДЕО

В'ячеслав Хімікус, як відомо, в результаті сутички отримав вогнепальне поранення. Слідчі поки що з'ясовують чи правомірно парламентар застосував зброю.

Тим часом, у ЗМІ спливають досить негативні факти з біографії Хімікуса. Виявляється з 2011 року проти нього було відкрито кілька кримінальних проваджень. Зокрема, за хуліганство, погрози, побиття колишньої дружини та спробу викрадення авто у матері-одиначки, інформує "24 канал".

Як розповіла одна із постраждалих, вона мала необережність здати свою машину в оренду пану Хімікусу.

"Через 2 тижні людина мені дзвонить і каже: автомобіль викрали на Оболоні. В процесі слідчих дій, з'ясувався дуже цікавий факт: людина просто хотіла вкрасти у мене автомобіль. За манерою, як Хімікус до мене звертався з погрозами і з усім іншим, я просто побоялася на той момент відкривати кримінальну справу. Кричуща несправедливість, коли, дійсно погану людину характеризують добре. Вона просто не має залишатися непоміченою", – розповіла постраждала Наталія Авдєєва.

Факти шахрайства та погроз підтверджують і правоохоронці. Не виключається, що порушень скоєних В'ячеславом Хімікусом може виявитися набагато більше.

Нагадаємо, що Мар'яна Хімікус, колишня дружина В’ячеслава Хімікуса, котрий напідпитку потрапив у сутичку з народним депутатом Сергієм Пашинським, розповіла про агресивність і домашнє насильство екс-чоловіка.

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Нагадаємо, що голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який нібито намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.

Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника.

За словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.