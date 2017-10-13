Виконавців замаху на заступника голови Одеської облради затримано
Затримання відбулося 12 жовтня.
"За ст. 208 затримано двох чоловіків 1990 р.н. та 1994 р.н.", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін у Facebook.
Він відзначив, що заради "маскування" злочинці вкрали номерні знаки з іншого авто.
Наразі поліція з СБУ провели 31 обшук у помешканнях та гаражах підозрюваних.
"Виявлено імовірне знаряддя злочину – автомобіль КІА та карабін кал. 5,6 мм. Також 2 карабіни калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, 2 револьвери та 3 мисливські рушниці", - повідомив Головін.
Фото: Facebook/Дмитро Головін
Також вилучили форму із шевронами поліції, маски, 14 мобільних телефонів, рації, номерні автомобільні знаки у тому числі болгарські.
Фото: Facebook/Дмитро Головін
"Слідство має інформацію про кримінальні зв’язки виконавців замаху", - підсумував Головін.
Як повідомляв iPress.ua, 4 жовтня невідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.
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