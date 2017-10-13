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Виконавців замаху на заступника голови Одеської облради затримано

Затримано двох чоловіків Затримано двох чоловіків зі зв'язками в криміналітеті
Правоохоронці затримали імовірних виконавців замаху на першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського.
Виконавців замаху на заступника голови Одеської облради затримано Фото: Facebook/Дмитро Головін

Затримання відбулося 12 жовтня.

"За ст. 208 затримано двох чоловіків 1990 р.н. та 1994 р.н.", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін у Facebook.

Він відзначив, що заради "маскування" злочинці вкрали номерні знаки з іншого авто.

Наразі поліція з СБУ провели 31 обшук у помешканнях та гаражах підозрюваних.

"Виявлено імовірне знаряддя злочину – автомобіль КІА та карабін кал. 5,6 мм. Також 2 карабіни калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, 2 револьвери та 3 мисливські рушниці", - повідомив Головін. 

Фото: Facebook/Дмитро Головін

Також вилучили форму із шевронами поліції, маски, 14 мобільних телефонів, рації, номерні автомобільні знаки у тому числі болгарські. 

Фото: Facebook/Дмитро Головін

"Слідство має інформацію про кримінальні зв’язки виконавців замаху", - підсумував Головін.

Як повідомляв iPress.ua, 4 жовтня невідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.

 

 

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13 10 2017 09:42
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