Виконавців замаху на заступника голови Одеської облради затримано

Затримання відбулося 12 жовтня.

"За ст. 208 затримано двох чоловіків 1990 р.н. та 1994 р.н.", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін у Facebook.

Він відзначив, що заради "маскування" злочинці вкрали номерні знаки з іншого авто.

Наразі поліція з СБУ провели 31 обшук у помешканнях та гаражах підозрюваних.

"Виявлено імовірне знаряддя злочину – автомобіль КІА та карабін кал. 5,6 мм. Також 2 карабіни калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, 2 револьвери та 3 мисливські рушниці", - повідомив Головін.

Фото: Facebook/Дмитро Головін