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Нападники не пояснюють, чого хотіли від В’ятровича, - поліція

Поліція вже складає на них протоколи про порушення
Затримані за спробу нападу на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича не пояснюють причину своїх дій.
Нападники не пояснюють, чого хотіли від В’ятровича, - поліція Володимир В’ятрович. Фото: hurtom.com

Про це повідомила начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик.

"Всі троє – не місцеві. Ми встановили, хто вони. Один уродженець Черкаської, один Чернівецької, і один Хмельницької областей", - сказала вона, пише "Українська правда".

За словами Блищик, молоді хлопці відмовилися пояснювати свої дії, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Поліція вже складає на них протоколи про порушення.

Як відомо, невідомі о 13:30 влаштували бійку біля будівлі інформаційного агентства "Укрінформ" перед прес-конференцією голови Інституту національної пам'яті .

Кілька людей перед входом у будівлю накинулися на В'ятровича. Втрутилася охорона, розборонила їх.

Сам В'ятрович повідомив, що нападники не пред'явили йому жодних конкретних претензій, а лише мали намір вдарити його.

Як повідомляв iPress.ua, Український інститут національної пам'яті підготував законопроект про скасування в Україні державних свят 8 березня, 1 і 9 травня.

Згодом Український інститут національної пам'яті опублікував на своєму сайті текст законопроекту про державні свята, пам'ятні дати і жалобні дні.

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16 02 2017 20:37
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