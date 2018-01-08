Під МВС вимагають відставки Авакова та керівництва на Херсонщині

Кілька десятків людей з плакатами влаштували акцію під Міністерством внутрішніх справ з вимогою до правоохоронців ефективно розслідувати злочини

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ кілька десятків людей вийшли на акцію "Покарати зло". Учасники заходу вимагали від правоохоронців ефективного розслідування нападів на журналістів та активістів.

Учасники заходу вимагали від правоохоронців ефективного розслідування нападів на журналістів та активістів, повідомляє Громадське.

Один з організаторів акції, Владислав Грєзєв, озвучив п‘ять вимог, які вони висунули МВС:

звіт відомства щодо розслідувань попередніх справ,

відсторонення керівництва МВС в Херсонській області через напад з кислотою на активістку, радницю міського голови Катерину Гандзюк,

генпрокурор Луценко має передати всі справи в Департамент контррозвідки Служби безпеки,

відставка глави МВС Арсена Авакова,

і п‘ята вимога — "покарати зло".



фото: громадське

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко. Він заявив, що на всі питання стосовно нападу на активістку Гандзюк правоохоронці будуть відповідати сьогодні на брифінгу в Херсоні. Також, за його словами, в МВС зберуть інформацію про всіх злочини в регіонах.

Друг постраждалої від нападу Катерини Гандзюк Олександр Савич розповів, що після інциденту поліція не опитала усіх свідків та сусідів, які мали камери. Сусіди стверджують, що нападник стояв біля будинку Гандзюк з 5 ранку, і ходив до супермаркету поруч. А правоохоронці, за їхніми словами, досі не мають відео з камер спостереження.