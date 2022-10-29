RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Напередодні виборів Ердоган збирається випустити перший турецький електромобіль

Туреччина випустить свій перший електромобіль вітчизняного виробництва, оскільки Ердоган прагне підкреслити економічні успіхи країни перед виборами наступного року.
Напередодні виборів Ердоган збирається випустити перший турецький електромобіль Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Турецька Automobile Joint Venture Group або Togg планує інвестувати 22 млрд лір (1,2 млрд доларів) у проєкт і виробляти 175 000 автомобілів на рік.
 
Турецький електромобіль до 2025 року буде складатися з 65% деталей місцевого виробництва, за словами компанії, порівняно з 51% спочатку. Компанія заявила, що планує випустити 1 млн автомобілів до 2030 року, і що проєкт принесе 50 млрд доларів в економіку Туреччини протягом наступних 15 років.
 
Держава зі своєї сторони також підтримує проєкт зниженням податків, безкоштовною землею, низькою вартістю запозичень і гарантією закупівлі 30 000 автомобілів на рік до кінця 2035 року.
 
Як зазначає видання, на фоні поглиблення економічних проблем країни через стрімке зростання інфляції, спричинене зниженням процентної ставки центральним банком, керівна партія Туреччини хоче продемонструвати великі проєкти для покращення своїх позицій перед виборами. 
 
За даними галузевої асоціації ODD, за перші дев’ять місяців 2022 року продажі автомобілів впали на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Спад був викликаний падінням ліри на 28% проти долара цього року, що зробило її другим найгіршим показником на ринках, що розвиваються. 
 
Проте інфляція ліри позитивно вплинула на експорт, оскільки Туреччина є важливим центром виробництва автомобілів для Європи. Великі автовиробники, включаючи Ford, Toyota і Mercedes Benz, мають заводи в країні. У вересні виробництво автомобілів у Туреччині зросло на 20,5%, оскільки експорт автомобілів зріс на 11,3% за рік у доларовому еквіваленті. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2022 11:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.