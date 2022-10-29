Напередодні виборів Ердоган збирається випустити перший турецький електромобіль

Туреччина випустить свій перший електромобіль вітчизняного виробництва, оскільки Ердоган прагне підкреслити економічні успіхи країни перед виборами наступного року.

Турецька Automobile Joint Venture Group або Togg планує інвестувати 22 млрд лір (1,2 млрд доларів) у проєкт і виробляти 175 000 автомобілів на рік.

Турецький електромобіль до 2025 року буде складатися з 65% деталей місцевого виробництва, за словами компанії, порівняно з 51% спочатку. Компанія заявила, що планує випустити 1 млн автомобілів до 2030 року, і що проєкт принесе 50 млрд доларів в економіку Туреччини протягом наступних 15 років.

Держава зі своєї сторони також підтримує проєкт зниженням податків, безкоштовною землею, низькою вартістю запозичень і гарантією закупівлі 30 000 автомобілів на рік до кінця 2035 року.

Як зазначає видання, на фоні поглиблення економічних проблем країни через стрімке зростання інфляції, спричинене зниженням процентної ставки центральним банком, керівна партія Туреччини хоче продемонструвати великі проєкти для покращення своїх позицій перед виборами.

За даними галузевої асоціації ODD, за перші дев’ять місяців 2022 року продажі автомобілів впали на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Спад був викликаний падінням ліри на 28% проти долара цього року, що зробило її другим найгіршим показником на ринках, що розвиваються.

Проте інфляція ліри позитивно вплинула на експорт, оскільки Туреччина є важливим центром виробництва автомобілів для Європи. Великі автовиробники, включаючи Ford, Toyota і Mercedes Benz, мають заводи в країні. У вересні виробництво автомобілів у Туреччині зросло на 20,5%, оскільки експорт автомобілів зріс на 11,3% за рік у доларовому еквіваленті.