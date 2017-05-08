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Напівоголений виконуючий обов'язки начальника відділу поліції у Кривому Розі влаштував бійку біля кафе

Зараз чоловіка відсторонили від виконання обов'язків
У Кривому Розі Дніпропетровської області призначено службову перевірку за фактом створення конфлікту й участі в бійці в.о. начальника Довгинцівського відділу поліції міста.
Напівоголений виконуючий обов Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє в суботу, 5 серпня, прес-служба Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що один із заступників керівника відділу поліції на Дніпропетровщині створив конфлікт біля кафе, який переріс у бійку. До одного з розважальних закладів міста був викликаний екіпаж патрульної поліції. Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника, який поводився зухвало, виражався нецензурною лайкою, не реагував на зауваження правоохоронців", – зазначили в поліції.

Громадянина доправили до Саксаганського відділу поліції Кривого Рогу.

Встановлено, що правопорушник працює у Довгинцівському відділі поліції Кривого Рогу і на даний час є тимчасово виконуючим обов'язки начальника ВП.

За даним фактом розпочато службову перевірку. Правопорушника відсторонено від виконання обов'язків.

"За результатами службової перевірки правопорушника буде звільнено з лав поліції – за поведінку, яка негідна працівника поліції", – зазначив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Нагадаємо, кореспондент НТВ хотів зробити позитивний репортаж з Дня повітряно-десантних військ (ПДВ) в Росії, але отримав по обличчю від чоловіка напідпитку.

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05 08 2017 23:58
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