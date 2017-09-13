Наприкінці доби ситуація у зоні АТО загострилась, поранені двоє бійців

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась: бойовики суттєво збільшили кількість обстрілів.

Як повідомляє прес-центр АТО, загалом було зафіксовано 27 випадків порушення перемир’я.

Зокрема, на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів бойовики вели вогонь по українських позиціях біля Авдіївки. Зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї були обстріляні українські укріплення біля Пісків. В районі Кам’янки терористи випустили 12 мін калібру 82 міліметри.

На Приморському напрямку бойовики здійснили обстріли з міномету і гранатомету поблизу Широкиного, а також обстріляли укріплення сил АТО на підступах до Водяного.

На Луганському напрямку єдиною гарячою точною було селище Кримське. Тут бойовики вели вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У штабі також додали, що двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за підсумками вівторка, 12 вересня, в прес-центрі штабу АТО повідомили, що кількість провокацій з боку російсько-окупаційного війська істотно зменшилася: чотири порушення режиму тиші проти вчорашніх 46.