Наприкінці доби ситуація у зоні АТО загострилась, поранені двоє бійців
Як повідомляє прес-центр АТО, загалом було зафіксовано 27 випадків порушення перемир’я.
Зокрема, на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів бойовики вели вогонь по українських позиціях біля Авдіївки. Зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї були обстріляні українські укріплення біля Пісків. В районі Кам’янки терористи випустили 12 мін калібру 82 міліметри.
На Приморському напрямку бойовики здійснили обстріли з міномету і гранатомету поблизу Широкиного, а також обстріляли укріплення сил АТО на підступах до Водяного.
На Луганському напрямку єдиною гарячою точною було селище Кримське. Тут бойовики вели вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У штабі також додали, що двоє українських військових отримали поранення.
Крім того, враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, за підсумками вівторка, 12 вересня, в прес-центрі штабу АТО повідомили, що кількість провокацій з боку російсько-окупаційного війська істотно зменшилася: чотири порушення режиму тиші проти вчорашніх 46.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа