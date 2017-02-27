Нардеп Артеменко розповів про деталі свого "мирного плану"

Депутат Верховної Ради Андрій Артеменко на прес-конференції в понеділок повідомив подробиці свого мирного плану.

На його думку, в України є два шляхи: корейський шлях з поділом на дві ворогуючі частини і шлях компромісів.

"Або побудувати з "ЛНР", "ДНР" стіну, побудувати таку ж стіну з Кримом і повністю розірвати дипломатичні зв'язки, оголосити війну і воювати з Росією до останнього українського солдата. [Або] моя ідея - запропонувати для всіх сторін компроміс. Він повинен відображати наші національні інтереси, але дозволить усім сторонам вийти з конфлікту, зберігаючи обличчя", - сказав він.

Як приклад депутат навів рішення суперечок навколо приналежності Панамського каналу і Гонконгу.

"Нагадаю, що 99 років Панамський канал був в управлінні США, був підписаний мирний договір, на підставі якого канал було передано державі Панама. Нагадаю про 300-річну війну між Китаєм і Великобританією. 300 років вони воювали за шматок землі, що називався Гонконгом. Знайшлися двоє людей, які сіли за стіл переговорів і домовилися", - наводить слова Артеменка LB.ua.

Депутат наголосив, що він пропонує мирний план із збереженням кордонів 1991 року, але з введенням зовнішнього управління на тих територіях, які зараз окуповані.

"Основою мирного врегулювання на півострові [Крим] може бути... наприклад, подвійний суверенітет або міжнародна адміністрація на перехідний період... Півострів не може бути зданий в оренду, півострів - це територія України. Можемо говорити про тимчасове використання окремих інфраструктурних об'єктів. У міжнародному праві є термін international lease of territory. Йдеться про використання, наприклад, бази Чорноморського флоту РФ", - сказав він.

Депутат зазначив, що юридично частина міста фактично була здана в оренду під Чорноморський флот ще наприкінці 90-х. Тому якщо проти нього порушили справу, то потрібно порушувати справу і проти другого президента Леоніда Кучми.

"Якщо проблема Криму буде вирішена швидко, ми можемо запропонувати вирішити проблему Донбасу шляхом введення міжнародної тимчасової адміністрації під керівництвом і ОБСЄ. За два роки вона відновить верховенство права на цих територіях і зможе адаптувати їх до демократичних виборів. Процес амністії буде відбуватися разом зі створенням міжнародного трибуналу. Конституційна реформа повинна бути всеосяжною, а не тільки стосуватися окупованих територій Донецька і Луганська. Всі ключові питання повинні вирішуватися в Україні", - заявив Артеменко.

Депутат зазначив, що ще один важливий пункт його плану - відмова від вступу в НАТО, тому що Україні туди і так шлях закритий через невирішені територіальні конфлікти.

"Я вважаю, що проголошення позаблокового статусу усуне головну перешкоду для компромісу з Російською Федерацією. Ми повинні докласти зусиль, щоб від логіки конфлікту перейти до логіки миру. Українцям потрібен мир, і саме цього року є шанс його досягти", - сказав Артеменко.

Депутат стверджує, що його основна мета - почати обговорення альтернативних мирних ініціатив і знову закликав шукати компроміси.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна. Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".