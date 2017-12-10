Нардеп Береза, якого побили фанати "Дніпра", хоче повернути на стадіони правоохоронців

Як законодавець він обіцяє зробити все, щоб відповідь була досить жорсткою

Народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза, який постраждав 11 жовтня під час поєдинку Другої ліги між "Дніпром" і "Дніпром-1", вважає, що на стадіони необхідно повернути співробітників правоохоронних органів.

"Я не знаю, як це кваліфікувати, але через те, що діється на стадіоні, повинні повернутися правоохоронці. Знаєте, що було сьогодні найприкріше? Те, що приїхали на футбол 700 дітей із сільських шкіл області, в тому числі з інтернатів. І чому я не відійшов і не відійду ніколи в таких ситуаціях, адже йде телепень і б'є дитину з ноги... А ця дитина і так залишився без батьків. Це неправильно і це не вирішується на футбольному стадіоні", – сказав нардеп, повідомляє у Facebook "Дніпро-1"

Як законодавець він обіцяє зробити все, щоб відповідь була досить жорсткою.

"Ті, хто приходить не вболівати, а битися на стадіон, – їм не місце на спортивних аренах... Йдіть у Збройні сили України і там перевіряйте свою силу... На цей момент це і є для мене внутрішній ворог", – заявив Береза.

Нардеп прокоментував інцидент під час матчу.

"Насправді я не ображаюся на хворих людей. У мене дочка практично за хвилину забрала онука, який до цього був у мене весь час на руках. Уявіть: онукові один рік – і як він наполегливо плескав у долоні, підтримуючи команду", – сказав він.

Нагадаємо, що ультрас футбольного клубу "Дніпро" побили народного депутата Юрія Березу, який також є президентом СК "Дніпро-1".