Нардеп Бублик заявив про вихід з фракції БПП
Відповідну заяву Бублик опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши, що також виходить із коаліції.
Бублик написав, що "на жаль, чинна влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, вона бажає їх очолювати".
"А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство. А за це – розстрілюють", - написав нардеп.
"18.01.17. на ім'я Голови Верховної Ради України подав повідомлення (додається) про вихід із коаліції, яке він, всупереч Регламенту ВРУ, принципово відмовляється оголошувати. Але це зовсім інша історія...", - додав Бублик.
Фото: Facebook Юрій Бублик
Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року народний депутат Сергій Міщенко вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.
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