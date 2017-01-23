Нардеп Бублик заявив про вихід з фракції БПП

Народний депутат Юрій Бублик заявив, що звернувся до голови Верховної Ради з повідомленням про вихід із фракції БПП.

Відповідну заяву Бублик опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши, що також виходить із коаліції.

Бублик написав, що "на жаль, чинна влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, вона бажає їх очолювати".

"А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство. А за це – розстрілюють", - написав нардеп.

"18.01.17. на ім'я Голови Верховної Ради України подав повідомлення (додається) про вихід із коаліції, яке він, всупереч Регламенту ВРУ, принципово відмовляється оголошувати. Але це зовсім інша історія...", - додав Бублик.



Фото: Facebook Юрій Бублик

Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року народний депутат Сергій Міщенко вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.