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Нардеп Бублик заявив про вихід з фракції БПП

Бублик також виходить із коаліції
Народний депутат Юрій Бублик заявив, що звернувся до голови Верховної Ради з повідомленням про вихід із фракції БПП.
Нардеп Бублик заявив про вихід з фракції БПП Юрій Бублик. Фото: kremen.today

Відповідну заяву Бублик опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши, що також виходить із коаліції.

Бублик написав, що "на жаль, чинна влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, вона бажає їх очолювати".

"А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство. А за це – розстрілюють", - написав нардеп.

"18.01.17. на ім'я Голови Верховної Ради України подав повідомлення (додається) про вихід із коаліції, яке він, всупереч Регламенту ВРУ, принципово відмовляється оголошувати. Але це зовсім інша історія...", - додав Бублик.


Фото: Facebook Юрій Бублик

Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року народний депутат Сергій Міщенко вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

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