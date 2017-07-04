Нардеп Голуб офіційно покинув фракцію БПП у Раді
Про вихід із фракції партії "Блок Петра Порошенка" депутата Владислава Голуба оголосила віце-спікер Оксана Сироїд оголосила під час засідання Верховної Ради.
"В президію надійшла заява від народного депутата Голуба про його вихід із складу фракції партії "Блок Петра Порошенка", - повідомила нардепам заступниця голови Ради.
Після виходу Голуба у фракції залишилося 140 депутатів.
Нагадаємо, що 4 квітня депутат Верховної Ради Голуб вирішив вийти із президентської фракції "Блок Петра Порошенка".
Своє рішення народний обранець пояснює тим, що на його адресу приходили погрози. "Мій помічник отримав пакет, в якому, зокрема, містяться погрози щодо моєї діяльності як народного депутата, а також погрози моєму життю та здоров’ю", - повідомив депутат.
Як відомо, Голуб входить у комітет ВР із питань правової політики та правосуддя.
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