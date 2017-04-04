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Нардеп Голуб вирішив покинути фракцію БПП через погрози

Депутат каже, що в його приймальню у Черкасах 4 квітня передали погрози
Депутат Верховної Ради Владислав Голуб вирішив вийти із президентської фракції "Блок Петра Порошенка".
Нардеп Голуб вирішив покинути фракцію БПП через погрози Владислав Голуб. Фото: pravda.com.ua

Про це нардеп, який пройшов до парламенту на виборчому окрузі №197 у Черкаській області, повідомив 4 квітня у Facebook.

"Я прийняв рішення вийти з фракції "Блок Петра Порошенка". Таке моє рішення обумовлено цілим рядом причин. Воно є зваженим та продиктовано станом існуючих речей в країні і бажання працювати на конкретний результат", – заявив Голуб.

Він повідомив, що в його приймальню у Черкасах 4 квітня передали погрози: "Мій помічник отримав пакет, в якому, зокрема, містяться погрози щодо моєї діяльності як народного депутата, а також погрози моєму життю та здоров’ю".

"Такі дії міг замовити депутат Черкаської обласної ради, російський бізнесмен Віктор Полозов, якому я не дозволив обкрадати нашу державу поки він перебував на посаді в.о. директора українського стратегічного підприємства "УкрХімТрансАміак", – заявив нардеп

Голуб вважає, що таким чином влада Черкаської області, яку представляє БПП, та Полозов домагаються, щоб він "заспокоївся і не заважав їй й надалі чинити корупційні оборудки".

"Центральна влада не розуміє ситуації на місцях, а місцеві князьки, як це відбувається у межах мого виборчого округу, переплутали децентралізацію з федералізацією. В таких умовах я хочу залишатися чесним перед виборцями та громадянами України і не бажаю приймати участь в процесі імітації реформ", – заявив нардеп.

Він додав, що обіцяні реформи "залишаються словами".

"Коаліції по суті не існує. Голосувати синхронно з Опозиційним блоком, як це сталося під час спроб затвердити аудитора НАБУ, – не в моїй природі. Людина, проста українська людина, яка зробила Революцію Гідності, яка воює на фронті, допомагає чим може нашим воїнам, поставлена на межу виживання", – заявив Голуб.

"Я залишаюся народним депутатом України і буду робити усе від мене залежне, аби реформи відбулися і принесли стабільність та добробут в українські сім'ї", – додав він.

Голуб також подякував колегам по фракції за спільну роботу. Він входить у комітет ВР із питань правової політики та правосуддя.

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