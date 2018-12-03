Нардеп Голубов задекларував біткоїнів на 2,1 млрд грн

У 2012 році Голубов придбав 4376 біткоїнів за 402 тис гривень, їх вартість наразі становить 1,7 млрд гривень

Депутат Верховної Ради Дмитро Голубов вказав в декларації за 2017 рік понад 13 тисяч криптомонет на суму близько 2,1 мільярда гривень.

Декларація опублікована на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У 2012 році Голубов придбав 4376 біткоїнів за 402 тис гривень, їх вартість наразі становить 1,7 млрд гривень. У 2017 році внаслідок хардфорку біткоїна Голубов отримав у власність 4376 одиниць криптовалюти Bitcoin Cash, які зараз оцінюються у 296,78 мільйона гривень, та 4376 криптомонет Bitcoin Gold, задекларована вартість яких становить 28,86 млн гривень.

За минулий рік Голубов отримав 246 тис. гривень депутатської зарплати й орендував номер у готелі "Київ". Також він задекларував 218,2 тис. доларів готівкових коштів.

Дружина депутата доходів не задекларувала, проте має 280 тис. доларів і 620 тис. гривень готівкою. Крім того, вона є бенефіціаром телерадіокомпанії "Здоров'я" і житлово-будівельного кооперативу "Парк фонтанів" (обидві компанії в Одеській області). У її власності половина квартири в Одесі площею 44 кв. м. Транспортних засобів сімейство Голубових не має.

Як пише "Економічна правда", раніше Голубов звинувачувався у розкраданні 11 мільйонів доларів платіжних систем Visa і Mastercard. Він був засновником і керівником мережі cardplanet.com, на якій можна було отримати інформацію про власників карткових рахунків з різних країн світу.

Влітку 2005 року він був заарештований українськими правоохоронцями і поміщений у СІЗО. Про Голубова писали впливові західні видання, звинувачуючи його в масштабному криміналі, зокрема – Тһе Wall Street Journal. Розслідування проти Голубова також проводили американські слідчі.

Однак через кілька місяців депутати від "Партії регіонів" Володимир Демехін і Володимир Макеєнко взяли Голубова на поруки. Невдовзі після цього український суд відмовив системам Visa і Mastercard в участі в судовому процесі, а ще через деякий час справу проти Голубова закрили. У 2014 році Голубов був обраний депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка".