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Нардеп Голубов задекларував біткоїнів на 2,1 млрд грн

У 2012 році Голубов придбав 4376 біткоїнів за 402 тис гривень, їх вартість наразі становить 1,7 млрд гривень
Депутат Верховної Ради Дмитро Голубов вказав в декларації за 2017 рік понад 13 тисяч криптомонет на суму близько 2,1 мільярда гривень.
Нардеп Голубов задекларував біткоїнів на 2,1 млрд грн Дмитро Голубов. Фото: pl.com.ua

Декларація опублікована на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У 2012 році Голубов придбав 4376 біткоїнів за 402 тис гривень, їх вартість наразі становить 1,7 млрд гривень. У 2017 році внаслідок хардфорку біткоїна Голубов отримав у власність 4376 одиниць криптовалюти Bitcoin Cash, які зараз оцінюються у 296,78 мільйона гривень, та 4376 криптомонет Bitcoin Gold, задекларована вартість яких становить 28,86 млн гривень.

За минулий рік Голубов отримав 246 тис. гривень депутатської зарплати й орендував номер у готелі "Київ". Також він задекларував 218,2 тис. доларів готівкових коштів.

Дружина депутата доходів не задекларувала, проте має 280 тис. доларів і 620 тис. гривень готівкою. Крім того, вона є бенефіціаром телерадіокомпанії "Здоров'я" і житлово-будівельного кооперативу "Парк фонтанів" (обидві компанії в Одеській області). У її власності половина квартири в Одесі площею 44 кв. м. Транспортних засобів сімейство Голубових не має.

Як пише "Економічна правда", раніше Голубов звинувачувався у розкраданні 11 мільйонів доларів платіжних систем Visa і Mastercard. Він був засновником і керівником мережі cardplanet.com, на якій можна було отримати інформацію про власників карткових рахунків з різних країн світу.

Влітку 2005 року він був заарештований українськими правоохоронцями і поміщений у СІЗО. Про Голубова писали впливові західні видання, звинувачуючи його в масштабному криміналі, зокрема – Тһе Wall Street Journal. Розслідування проти Голубова також проводили американські слідчі.

Однак через кілька місяців депутати від "Партії регіонів" Володимир Демехін і Володимир Макеєнко взяли Голубова на поруки. Невдовзі після цього український суд відмовив системам Visa і Mastercard в участі в судовому процесі, а ще через деякий час справу проти Голубова закрили. У 2014 році Голубов був обраний депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка".

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12 03 2018 21:34
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