Гончаренко розмалював фрагмент Берлінської стіни через заяви німецького посла, - ВІДЕО
"У всьому поганому звичайно є хороше і у своїй заяві пан посол хоча б визнав, що там (на Донбасі, - ред.) є російські війська. Я ще раз повторюю: наша відповідь – ні. І якщо хтось не розуміє по-російськи або по-українськи, то ми скажемо німецькою – nein", - заявив Гончаренко, інформує "112 Україна".
На думку заступника голови фракції БПП, німецький посол Райхель повинен бути відкликаний з України.
Фото: "112 Україна"
"Дуже важливим для нас є те, що ми вдячні пані Меркель, офіційній владі Німеччини, МЗС Німеччини за їх чітку проукраїнську позицію. По реакції, я б чекав відкликання посла Райхеля з України, тому що ця заява - це антиукраїнська заява, і вона не в дусі німецької політики. Ми не можемо не відреагувати на недружню заяву. Сподіваюся, Райхель визнає свою помилку, якщо цього не буде - Берлін повинен розглянути питання про доцільність його перебування на посаді", - додав депутат.
Довідка: фрагмент Берлінської стіни був встановлений у Києві в листопаді 2009 року з нагоди 20-річчя її падіння.
Подібні невеликі фрагменти стіни, яка розділяла понад 30 років у часи "холодної війни" столицю Німеччини на Західний і Східний Берлін, встановлені у багатьох містах світу, зокрема, в Нью-Йорку, Мадриді, Буенос-Айресі, Ризі, а також перед Європейським парламентом.
Німецька сторона в 2009 році взялася за власний рахунок доставити в Київ фрагмент Берлінської стіни і профінансувати його встановлення на території посольства.
Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву, так як, за його словами, обидві сторони порушують Мінські угоди.
Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі. В свою чергу, дипломат пояснив, що говорив про створення умов для проведення виборів, коли припускав, що на окупованій частині Донбасу вони можуть відбутися за присутності армії РФ.
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