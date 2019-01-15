Нардеп Ігор Луценко став фігурантом кримінальної справи
Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, матеріали якого лягли в основу кримінального провадження.
Луценко був клієнтом збанкрутілого банку "Київська Русь".
19 березня 2015 року, за день до введення в банк тимчасової адміністрації, коли банківські платежі вже не проводилися і вкладники не мали доступу до своїх грошей, нардеп переказав 750 тисяч гривень з власного поточного рахунку в "Київській Русі" на поточний рахунок головбуха банку.
Фонд гарантування вкладів вважає, що Ігор Луценко скористався інсайдерською інформацією і "вивів власні кошти напередодні введення тимчасової адміністрації".
"Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між І.В. Луценком і головним бухгалтером банку І.В. Гнатенко. Зокрема, І.В. Луценко, очевидно, точно знав, що під час процедури ліквідації Банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 тис. грн, а решту - тільки в разі задоволення четвертої черги", - повідомила прес-служба ФГВФО.
Фонд вважає, що якщо головбух банку повернула Луценкові ці 750 тисяч гривень готівкою, то він мав вказати їх у своїй електронній декларації, але їх там немає. А якщо не повернула - то гроші мали б бути відображені в її декларації фізичної особи, крім того, головбух мала сплатити податок на доходи фізосіб.
Ігор Луценко - член опозиційної фракції "Батьківщина".
В інтерв'ю "Новому времени" у 2017 році він говорив, що не зміг повернути гроші з банку "Київська Русь" і Укрінбанку. "Я отримав компенсацію за один з депозитів минулого року, що зазначено в декларації. І інші два депозити я вказую, і сподіваюся, що буде від них користь", - говорив Луценко.
Фонд гарантування ж вказує, що в електронній декларації народного депутата Луценка за 2015 рік вказані гроші тільки в ПАТ "Укрінбанк": 700007 грн, 14 000 євро і 100 000 доларів США. І не згадано про здійснення будь-яких угод і витрат.
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