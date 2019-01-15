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Нардеп Ігор Луценко став фігурантом кримінальної справи

Депутату інкримінують виведення 750 тисяч гривень зі збанкрутілої "Київської Русі"
Національне антикорупційне бюро відкрило провадження стосовно депутата Верховної Ради Ігоря Луценка за ст. 366-1 Кримінального кодексу - декларування недостовірної інформації.
Нардеп Ігор Луценко став фігурантом кримінальної справи Ігор Луценко. Фото: УНІАН

Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, матеріали якого лягли в основу кримінального провадження.

Луценко був клієнтом збанкрутілого банку "Київська Русь".

19 березня 2015 року, за день до введення в банк тимчасової адміністрації, коли банківські платежі вже не проводилися і вкладники не мали доступу до своїх грошей, нардеп переказав 750 тисяч гривень з власного поточного рахунку в "Київській Русі" на поточний рахунок головбуха банку.

Фонд гарантування вкладів вважає, що Ігор Луценко скористався інсайдерською інформацією і "вивів власні кошти напередодні введення тимчасової адміністрації".

"Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між І.В. Луценком і головним бухгалтером банку І.В. Гнатенко. Зокрема, І.В. Луценко, очевидно, точно знав, що під час процедури ліквідації Банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 тис. грн, а решту - тільки в разі задоволення четвертої черги", - повідомила прес-служба ФГВФО.

Фонд вважає, що якщо головбух банку повернула Луценкові ці 750 тисяч гривень готівкою, то він мав вказати їх у своїй електронній декларації, але їх там немає. А якщо не повернула - то гроші мали б бути відображені в її декларації фізичної особи, крім того, головбух мала сплатити податок на доходи фізосіб.

Ігор Луценко - член опозиційної фракції "Батьківщина".

В інтерв'ю "Новому времени" у 2017 році він говорив, що не зміг повернути гроші з банку "Київська Русь" і Укрінбанку. "Я отримав компенсацію за один з депозитів минулого року, що зазначено в декларації. І інші два депозити я вказую, і сподіваюся, що буде від них користь", - говорив Луценко.

Фонд гарантування ж вказує, що в електронній декларації народного депутата Луценка за 2015 рік вказані гроші тільки в ПАТ "Укрінбанк": 700007 грн, 14 000 євро і 100 000 доларів США. І не згадано про здійснення будь-яких угод і витрат.

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15 01 2019 11:55
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