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Нардеп Константіновський здає мандат

Константіновський заявив, що майже три роки в Раді були найбільш похмурими в його житті
В'ячеслав Константіновський написав заяву про відмову від мандату народного депутата.
Нардеп Константіновський здає мандат

Про це він повідомив на Facebook в четвер увечері.

"Сьогодні прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандату. Завтра вранці вона буде в секретаріаті ВР і, сподіваюся, буде проголосована на наступній сесії. Вперше я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав Константіновський.

Константіновський заявив, що майже три роки в Раді були найбільш похмурими в його житті.

"Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь працюючи в бізнесі. Мені здається, наші ресторани і клуби робили Київ хоч трохи більш комфортним і європейським. Дякую своїм виборцям за довіру і прошу вибачення за те, що не зміг повний термін захищати їхні інтереси. Боротьбу за повернення землі радгоспу "Пуща-Водиця" буду продовжувати, команда юристів вже працює", - написав політик.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада проголосувала проти того, щоб не закривати поточну сесію і збиратися в разі необхідності на пленарні засідання в період до 5 вересня.

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