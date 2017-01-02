Нардеп Купрій написав заяву у Нацполіцію про злочин Бальчуна

Бальчун 48 днів був відсутній на роботі та завдав мільйонних збитків

Народний депутат Віталій Купрій оприлюднив копію контракту Міністерства інфраструктури України з главою ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Бальчуном.

Копію контракту депутат Купрій опублікував на своїй особистій сторінці у Facebook.

Купрій заявив, що отримав цю інформацію зі своїх джерел в уряді, інформує "Українська правда".

Також нардеп розповів, що написав заяву про злочин у Національну поліцію, де стверджує, що Бальчун порушив умови контракту, зокрема без поважних причин був відсутній на роботі і отримував зарплату безпідставно.

"За моїми даними, Бальчун 48 днів був відсутній на роботі. Мільйон завданих збитків", - сказав Купрій.

"Цей контракт достовірний. Я отримав його зі своїх джерел в уряді, які я б не хотів називати", - сказав

У документах зазначено, що Бальчун може бути звільнений з посади у разі одноразового грубого порушення, що завдало "Укрзалізниці" збитків, штрафів, втрати майна на понад 20 млн гривень.

Також його можуть звільнити через систематичне невиконання обов’язків та відсутність більше 3 разів на засіданнях правління компанії без поважних причин.

Ще підставами для звільнення є завдання шкоди діловій репутації, розголошення конфіденційної інформації, невиконання фінансового плану на 25%.

Зарплата Бальчуна, згідно з контрактом, 462 тис грн/місяць. В угоді зазначено, що він діє до 5 червня 2017 року.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

У свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".