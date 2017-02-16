ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Верховної Ради Сергій Мельничук зміг внести зміни у свою електронну декларацію за 2015 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нардеп Мельничук виправив трильйон у декларації на 10 млн
Зміни внесено 16 лютого 2017 року
Сергій Мельничук Фото: joinfo.ua
29 жовтня 2016 року він вказав, що має трильйон гривень готівкою, але тепер він виправив суму на 10 млн гривень.
Зміни внесено 16 лютого 2017 року.
Нагадаємо, що Сергій Мельничук заявив, що вказав трильйон гривень у своїй електронній декларації задля привернення уваги.
Згодом Мельничук подав виправлену електронну декларацію, однак вона нічим не відрізняється від початкового варіанта, в якому вказано трильйон гривень готівкових коштів.
Варто відзначити, що ГПУ повідомило Мельничуку про підозру в організації злочинного угруповання.
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16 02 2017 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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