Нардеп Мельничук виправив трильйон у декларації на 10 млн

Депутат Верховної Ради Сергій Мельничук зміг внести зміни у свою електронну декларацію за 2015 рік.

29 жовтня 2016 року він вказав, що має трильйон гривень готівкою, але тепер він виправив суму на 10 млн гривень.

Зміни внесено 16 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що Сергій Мельничук заявив, що вказав трильйон гривень у своїй електронній декларації задля привернення уваги.

Згодом Мельничук подав виправлену електронну декларацію, однак вона нічим не відрізняється від початкового варіанта, в якому вказано трильйон гривень готівкових коштів.

Варто відзначити, що ГПУ повідомило Мельничуку про підозру в організації злочинного угруповання.