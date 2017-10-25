Нардеп Мосійчук поранений в результаті вибуху в Києві Прес-служба заявляє про замах

Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук постраждав у результаті вибуху сьогодні ввечері, коли виходив з будівлі одного з телеканалів на вул. Міцкевича в Києві.

Ігор Мосійчук. Фото: unian.ua

Про це повідомив прес-служба Мосійчука на його сторінці в Facebook. "На виході з телеканалу "Еспресо", коли він виходив з будівлі, стався спрямований вибух. Ігор Мосійчук поранений, поки його везуть в лікарню", - заявили в прес-службі нардепа. Як пише "Еспрессо" з посиланням на свідоцтва очевидців, вибухнув мотоцикл, на якому прибули двоє людей. За словами телеканалу, один з них, важко поранений, другий - у дещо кращому стані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію