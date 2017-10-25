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Нардеп Мосійчук поранений в результаті вибуху в Києві

Прес-служба заявляє про замах
Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук постраждав у результаті вибуху сьогодні ввечері, коли виходив з будівлі одного з телеканалів на вул. Міцкевича в Києві.
Нардеп Мосійчук поранений в результаті вибуху в Києві Ігор Мосійчук. Фото: unian.ua

Про це повідомив прес-служба Мосійчука на його сторінці в Facebook.

"На виході з телеканалу "Еспресо", коли він виходив з будівлі, стався спрямований вибух. Ігор Мосійчук поранений, поки його везуть в лікарню", - заявили в прес-службі нардепа.

Як пише "Еспрессо" з посиланням на свідоцтва очевидців, вибухнув мотоцикл, на якому прибули двоє людей. За словами телеканалу, один з них, важко поранений, другий - у дещо кращому стані.

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25 10 2017 22:42
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