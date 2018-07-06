Депутат Мураєв назвав Сенцова "терористом"
Нещодавно у мережі з'явились нові протоколи допитів Геннадія Афанасьєва, який давав свідчення проти Олега Сенцова і низки інших активістів. Афанасьєв розповів, що Сенцов нібито брав участь у підпалі будинку лідера КПУ Петра Симоненка в Гореничах у 2014 році.
Депутата Мураєва ж запросили на ефір, щоб обговорити нові деталі у справі Сенцова, засудженого на 20 років колонії суворого режиму в Російській Федерації.
"Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є тероритом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".
Він також зазначив, що заяви Афанасьєва, що той давав свідчення під тиском Кремля є брехнею, і Сенцова "здали" навмисно.
"Після Савченко привладна коаліція починає битися і формувати новий образ бійця з режимом сусідньої країни", - додав нардеп.
Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.
Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.
Також, адвокат Дінзе повідомив, що Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс.
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