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Депутат Мураєв назвав Сенцова "терористом"

Нардеп Мураєв звинуватив Сенцова в організації підпалів та вибухів
Народний депутата Євген Мураєв заявив, що український політв'язень Олег Сенцов готував підпали та вибухи
Депутат Мураєв назвав Сенцова "терористом" Євген Мураєв. Фото: ТВі

Нещодавно у мережі з'явились нові протоколи допитів Геннадія Афанасьєва, який давав свідчення проти Олега Сенцова і низки інших активістів. Афанасьєв розповів, що Сенцов нібито брав участь у підпалі будинку лідера КПУ Петра Симоненка в Гореничах у 2014 році.

Депутата Мураєва ж запросили на ефір, щоб обговорити нові деталі у справі Сенцова, засудженого на 20 років колонії суворого режиму в Російській Федерації. 

"Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є тероритом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".

Він також зазначив, що заяви Афанасьєва, що той давав свідчення під тиском Кремля є брехнею, і Сенцова "здали" навмисно.

"Після Савченко привладна коаліція починає битися і формувати новий образ бійця з режимом сусідньої країни", - додав нардеп.

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

Також, адвокат Дінзе повідомив, що Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс.

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07 06 2018 20:30
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