Нардеп Мисик задекларував понад 2,7 млн грн доходів у 2017

Депутат Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Володимир Мисик задекларував 2 728 651 гривню доходів, його дружина - 1 642 715 гривень за 2017 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські Новини".

Заробітна плата Мисика становила 267 721 гривень, роялті від українсько-словенського підприємства хлібопекарський комплекс "Кулиничівський" - 2,4 млн гривень, нагорода від Харківської міськради - 8 339 гривень і відсотки - 52 591 гривень.

Заробітна плата дружини депутата становила 142 715 гривень, 300 000 гривень вона отримала від заняття підприємницькою діяльністю, роялті від "Кулиничівського"- 1,2 млн гривень.

Крім того, Мисик задекларував 594 тис. доларів, 363 тис. євро й 9,05 млн гривень готівки. Дружина депутата задекларувала 495 тис. доларів, 454 тис. євро й 12 млн гривень.

На банківських рахунках депутата розміщено в "Альфа-банку" (Україна) - 726 868 гривень, в "Укрексімбанку" - 1 622 404 гривні; у його дружини - в "Укрексімбанку" 148 822 гривень.

Мисик володіє земельною ділянкою площею 500 тис. кв. м у Лозовій Харківській області й спільно із дружиною (по 50%) квартирою в Києві площею 80,7 кв. м. Дружина володіє земельною ділянкою площею 2,6 тис. кв. м і дачним будинком площею 139,6 кв. м у Хотомлі Харківської області й 2 квартирами в Харкові площею 166,7 і 168,9 кв. м.

У депутата: три легкових автомобілі (2 Mitsubishi Outlander 2009 року випуску й Mercedes-Benz 2014 року випуску), 9 вантажних: 3 МАЗ, 5 ЗІЛ і 1 ГАЗ (1993-1998 років випуску), 2 моторні човни (Crownline 250CR 2008 року й Sea-Doo BRPUtopia 205 2006 року).

У дружини Мисика автомобілі: ГАЗ (1991 року випуску), ЗІЛ (1997 року випуску), ВАЗ (1999 року випуску), BMW X5 (2014 року випуску).

Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко задекларував 4 352 963 гривень доходів за 2017 рік.