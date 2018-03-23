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Нардеп Мисик задекларував понад 2,7 млн грн доходів у 2017

Мисик задекларував 594 тис. доларів, 363 тис. євро й 9,05 млн гривень готівки
Депутат Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Володимир Мисик задекларував 2 728 651 гривню доходів, його дружина - 1 642 715 гривень за 2017 рік.
Нардеп Мисик задекларував понад 2,7 млн грн доходів у 2017 Володимир Мисик. Фото: city.kharkov.ua

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські Новини".

Заробітна плата Мисика становила 267 721 гривень, роялті від українсько-словенського підприємства хлібопекарський комплекс "Кулиничівський" - 2,4 млн гривень, нагорода від Харківської міськради - 8 339 гривень і відсотки - 52 591 гривень.

Заробітна плата дружини депутата становила 142 715 гривень, 300 000 гривень вона отримала від заняття підприємницькою діяльністю, роялті від "Кулиничівського"- 1,2 млн гривень.

Крім того, Мисик задекларував 594 тис. доларів, 363 тис. євро й 9,05 млн гривень готівки. Дружина депутата задекларувала 495 тис. доларів, 454 тис. євро й 12 млн гривень.

На банківських рахунках депутата розміщено в "Альфа-банку" (Україна) - 726 868 гривень, в "Укрексімбанку" - 1 622 404 гривні; у його дружини - в "Укрексімбанку" 148 822 гривень.

Мисик володіє земельною ділянкою площею 500 тис. кв. м у Лозовій Харківській області й спільно із дружиною (по 50%) квартирою в Києві площею 80,7 кв. м. Дружина володіє земельною ділянкою площею 2,6 тис. кв. м і дачним будинком площею 139,6 кв. м у Хотомлі Харківської області й 2 квартирами в Харкові площею 166,7 і 168,9 кв. м.

У депутата: три легкових автомобілі (2 Mitsubishi Outlander 2009 року випуску й Mercedes-Benz 2014 року випуску), 9 вантажних: 3 МАЗ, 5 ЗІЛ і 1 ГАЗ (1993-1998 років випуску), 2 моторні човни (Crownline 250CR 2008 року й Sea-Doo BRPUtopia 205 2006 року).

У дружини Мисика автомобілі: ГАЗ (1991 року випуску), ЗІЛ (1997 року випуску), ВАЗ (1999 року випуску), BMW X5 (2014 року випуску).

Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко задекларував 4 352 963 гривень доходів за 2017 рік.

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23 03 2018 16:38
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