Нардеп опублікував 40 сторінок документів ГПУ з обґрунтуванням зняття недоторканності з Савченко

Були оприлюднені копії двох текстів постанов Генеральної прокуратури України: про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності позафракційного народного депутата Надії Савченко та про надання згоди на її затримання.

Документи від 15 березня опубліковано на сторінці нардепа Антона Геращенко (Народний фронт).

Він зазначив, що має намір голосувати за зняття депутатської недоторканності з Савченко, але не голосувати за її затримання і арешт, щоб не "створювати для неї образ жертви".

Згідно з документами, слідчі встановили, що Савченко з листопада 2017 року по нині дійснила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки і проти громадської безпеки.

"У невстановлений час, але не пізніше 20.11.2017, в невстановленому місці Савченко Н.В. вступила в змову з Рубаном В.В., Захарченко О.В., Тимофєєвим А.Ю. та іншими невстановленими особами... про вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні ", - сказано в постанові.

Згідно з версією ГПУ, співучасники вирішили здійснити теракт і позбавити життя керівництво країни.

"У той же час з використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї і вибухових пристроїв здійснити збройні напади на житло і транспортні засоби державних діячів і керівників політичних партій, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Олександра Турчинова та інших з метою протиправного позбавлення їх життя", - вважають правоохоронці.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

15 березня Савченко заявила, що бачила, як голова Верховної Ради України Андрій Парубій "заводив снайперів у готель "Україна" під час Євромайдану. Пізніше вона сказала, що помилилася і мала на увазі не Парубія, а народного депутата від "Народного фронту", голову комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.