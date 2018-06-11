Нардеп Паламарчук звільнив свого помічника, який фігурує у розслідуванні вбивства Гандзюк

За словами депутата, звільнення його помічника дозволить уникнути тиску на слідство

Депутат фракції партії "Блок Петра Порошенко" Микола Паламарчук звільнив свого помічника Ігоря Павловського, який, за інформацією журналістів, є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

У коментарі виданню "Новий Час" Паламарчук пояснив, що звільнив Павловського, щоб той мав можливість довести слідству свою позицію.

"Разом з тим це не означає, що я поділяю звинувачення ЗМІ на його адресу", - сказав депутат.

Крім того, на думку Паламарчука, звільнення його помічника дозволить уникнути тиску на слідство.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.