Нардеп Паламарчук звільнив свого помічника, який фігурує у розслідуванні вбивства Гандзюк
У коментарі виданню "Новий Час" Паламарчук пояснив, що звільнив Павловського, щоб той мав можливість довести слідству свою позицію.
"Разом з тим це не означає, що я поділяю звинувачення ЗМІ на його адресу", - сказав депутат.
Крім того, на думку Паламарчука, звільнення його помічника дозволить уникнути тиску на слідство.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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