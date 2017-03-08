Нардеп Розенблат подарував сестрі частину будинку і позичив сім млн гривень
28 липня сестра депутата задекларувала одержання 4,4 млн гривень позики, а 3 серпня - 2,5 млн гривень, - йдеться в повідомленні про істотні зміни за поточний рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє "Українська правда".
Також 3 серпня вона задекларувала одержання подарунка в негрошовій формі від брата – частину будинка.
Вартість подарунка оцінено в 98,5 тис. гривень. Загальна площа будинку становить 225,4 кв. м.
Цей будинок є в декларації Розенблата,. Там вказано, що нардеп володіє цим будинком разом із своєю сестрою – по 50% у кожного.
На запитання Української правди, чи означає, що Розенблат подарував своїй сестрі свою частку будинку, він відповів, що не знає і не пам’ятає.
Як відомо, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.
Сап повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет.
Нагадаємо, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Борислав Розенблат каже, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.
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