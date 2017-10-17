Нардеп Розенблат зняв електронний браслет

Термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

"16 жовтня 2017 року минув термін дії запобіжних заходів щодо мене. Однак для того, щоб запобігти можливим брудним інсинуаціям деяких ЗМІ, повідомляю - і надалі буду сприяти прозорому та об'єктивному розслідуванню, як робив це весь час", - написав Розенблат.

Нагадаємо, 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.