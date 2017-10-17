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Нардеп Розенблат зняв електронний браслет

Нардеп пообіцяв сприяти прозорому та об'єктивному розслідуванню
Термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.
Нардеп Розенблат зняв електронний браслет Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

"16 жовтня 2017 року минув термін дії запобіжних заходів щодо мене. Однак для того, щоб запобігти можливим брудним інсинуаціям деяких ЗМІ, повідомляю - і надалі буду сприяти прозорому та об'єктивному розслідуванню, як робив це весь час", - написав Розенблат.

Нагадаємо, 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

 

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17 10 2017 17:55
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