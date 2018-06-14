Нардеп Сергій Шахов потрапив у ДТП

Шахов і водій автомобіля Toyota за медичною допомогою не зверталися

У с. Пишне у Полтавській обл. на автодорозі "Київ-Харків" нардеп від групи "Воля народу" Сергій Шахов потрапив у ДТП.

"14 червня на автодорозі "Київ - Харків" в селі Пишне сталася ДТП. Автомобіль Toyota Land Cruiser, який належить людині 1975 року народження (Шахову, - ред.), за кермом якого перебував водій 1972 року народження, допустив зіткнення з автомобілем Ford Sierra під керуванням чоловіка 1990 року народження, який стояв посеред проїжджої частини дороги", - передають "Українські новини" з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Полтавській обл.

У результаті ДТП водій автомобіля Ford отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Шахов і водій автомобіля Toyota за медичною допомогою не зверталися. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що невеликий легкомоторний літак, зареєстрований в Україні, здійснив аварійну посадку в польському аеропорту Жешув-Ясенка. Унаслідок аварії постраждав народний депутат України Юрій Чижмарь з "Радикальної партії", двоє інших постраждалих - Володимир Васильєв і Данило Береговий.