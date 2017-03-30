НОВИНИНародний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Дмитро Голубов вніс до Верховної Ради законопроект, який забороняє аборт за бажанням жінки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нардеп від БПП подав законопроект про заборону абортів
Документом пропонується проводити аборти лише за медичними показаннями або в разі, якщо зачаття відбулося в результаті зґвалтування
Дмитро Голубов. Фото: pl.com.ua
Законопроект №6239 було зареєстровано у Верховній Раді 27 березня, текст документа з'явився на сайті парламенту 29 березня.
Документом пропонується проводити аборти лише за медичними показаннями або в разі, якщо зачаття відбулося в результаті зґвалтування. При цьому строки вагітності не повинні перевищувати 22 тижні.
Голубов пропонує виключити норму Цивільного кодексу України про те, що штучне переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням жінки.
Нагадаємо, що митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко підписав звернення, яке закликає повністю заборонити аборти на території України.
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30 03 2017 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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