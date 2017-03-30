Нардеп від БПП подав законопроект про заборону абортів

Документом пропонується проводити аборти лише за медичними показаннями або в разі, якщо зачаття відбулося в результаті зґвалтування

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Дмитро Голубов вніс до Верховної Ради законопроект, який забороняє аборт за бажанням жінки.

Законопроект №6239 було зареєстровано у Верховній Раді 27 березня, текст документа з'явився на сайті парламенту 29 березня.

Документом пропонується проводити аборти лише за медичними показаннями або в разі, якщо зачаття відбулося в результаті зґвалтування. При цьому строки вагітності не повинні перевищувати 22 тижні.

Голубов пропонує виключити норму Цивільного кодексу України про те, що штучне переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням жінки.

Нагадаємо, що митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко підписав звернення, яке закликає повністю заборонити аборти на території України.