Нардеп від "Самопомочі" складає повноваження
Про це повідомляє прес-служба політичної сили.
"Альона Бабак – одна з найпрофесійніших і найуспішніших народних депутатів у цьому парламенті. Але у кожної людини є своє життя і обставини, які ми мусимо цінувати і поважати. Альона, оцінивши свої життєві обставини, прийняла рішення, і ми до нього ставимося з глибокою повагою", – прокоментував рішення колеги голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
Водночас він додав, що Бабак "залишається з нами як соратник, однодумець".
Сама депутатка у коментарі ЗМІ заявила, що вирішила змінити сферу діяльності, оскільки політична виявилася для неї "складною, як для людини".
При цьому Бабак стверджує, що жодних розбіжностей із фракцією і партією у неї немає.
Альона Бабак була обрана до Верховної Ради 8-го скликання за списком партії "Самопоміч" (№8 у списку). Вона є заступником голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Верховної Ради, Альона Бабак відвідала 67% засідань за даними реєстрації в електронній системі та 90% за даними письмової реєстрації. Вона є автором чи співавтором більше 50 законопроектів, 9 з яких стали діючими актами.
Місце Бабак в Раді може зайняти діючий секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко. Про це свідчить виборчий список "Самопомочі".
Нагадаємо, 8 народних депутатів жодного разу не голосували за майже два місяці роботи Верховної Ради в 2017 році. Ще 63 взяли участь у менше ніж 10% голосувань.
За даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану