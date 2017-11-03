Нардеп від "Самопомочі" складає повноваження

Вона стверджує, що жодних розбіжностей із фракцією і партією у неї немає

Народний депутат від об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак вирішила скласти депутатські повноваження через родинні обставини.

Про це повідомляє прес-служба політичної сили.

"Альона Бабак – одна з найпрофесійніших і найуспішніших народних депутатів у цьому парламенті. Але у кожної людини є своє життя і обставини, які ми мусимо цінувати і поважати. Альона, оцінивши свої життєві обставини, прийняла рішення, і ми до нього ставимося з глибокою повагою", – прокоментував рішення колеги голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Водночас він додав, що Бабак "залишається з нами як соратник, однодумець".

Сама депутатка у коментарі ЗМІ заявила, що вирішила змінити сферу діяльності, оскільки політична виявилася для неї "складною, як для людини".

При цьому Бабак стверджує, що жодних розбіжностей із фракцією і партією у неї немає.

Альона Бабак була обрана до Верховної Ради 8-го скликання за списком партії "Самопоміч" (№8 у списку). Вона є заступником голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Верховної Ради, Альона Бабак відвідала 67% засідань за даними реєстрації в електронній системі та 90% за даними письмової реєстрації. Вона є автором чи співавтором більше 50 законопроектів, 9 з яких стали діючими актами.

Місце Бабак в Раді може зайняти діючий секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко. Про це свідчить виборчий список "Самопомочі".

Нагадаємо, 8 народних депутатів жодного разу не голосували за майже два місяці роботи Верховної Ради в 2017 році. Ще 63 взяли участь у менше ніж 10% голосувань.

За даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.