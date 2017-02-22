Нардеп, якого звинувачують у несплаті податків, дав пояснення генпрокуророві
"Тільки вийшов з кабінету генпрокурора. Був приємно здивований, Юрій Луценко на відміну від інспектора ДФС знайшов час послухати мої пояснення до акта перевірки і подивитися документи про сплату податків зі всіх задекларованих мною доходів", - написав нардеп в Facebook.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушує клопотання про зняття недоторканності щодо народних депутатів Олександра Супруненка, В'ячеслава Костянтинівського і Нестора Шуфрича, які підозрюються в ухиленні від сплати податків великих сум.
За словами генпрокурора Юрія Луценка, законодавство України передбачає два варіанти дій для ухильників: залучення до кримінальної відповідальності або сплатити зазначені суми податків.
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