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Нардеп, якого звинувачують у несплаті податків, дав пояснення генпрокуророві

Костянтинівський спростовує звинувачення у несплаті податків
Народний депутат В'ячеслав Костянтинівський продемонстрував генеральному прокурору України Юрію Луценку документи про сплату податків зі своїх доходів, зазначених в електронній декларації.
Нардеп, якого звинувачують у несплаті податків, дав пояснення генпрокуророві Фото: facebook.com/slavik.karamazov

"Тільки вийшов з кабінету генпрокурора. Був приємно здивований, Юрій Луценко на відміну від інспектора ДФС знайшов час послухати мої пояснення до акта перевірки і подивитися документи про сплату податків зі всіх задекларованих мною доходів", - написав нардеп в Facebook.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушує клопотання про зняття недоторканності щодо народних депутатів Олександра Супруненка, В'ячеслава Костянтинівського і Нестора Шуфрича, які підозрюються в ухиленні від сплати податків великих сум.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, законодавство України передбачає два варіанти дій для ухильників: залучення до кримінальної відповідальності або сплатити зазначені суми податків.

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22 02 2017 22:21
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