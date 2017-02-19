Єгор Соболєв бив поліцейських під час сутичок, – ЗМІ

Народний депутат Єгор Соболєв під час сутичок на Майдані Незалежності за участю представинків "блокадного віча" та правоохоронців бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом.

Про це повідомили в ефірі Громадського Телебачення ввечері 19 лютого, пише Українська Правда.

Інцидент стався після того, як поліція затримала кількох учасників протестної акції, зокрема, керівника ОУН Миколу Коханівського.

"Нардеп Єгор Соболєв та нардеп Семен Семенченко намагалися прорватися з боку Майдана на Європейську площу, де і затримали учасників акції. При цьому Соболєв бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом", – йдеться в повідомленні.



Фото: youtube.com

Також зазначається, що кордон поліції при цьому не пропускав нардепів через загородження, встановлене для забезпечення безпеки під час масових заходів у центрі Києва 18-22 лютого.

У коментарі журналістам Соболєв заявив, що влада "мобілізувала кілька тисяч людей у формі, бронежилетах, касках та зі зброєю, відзначила роковини загибелі Небесної сотні, розшматувала мітинг на Інститутській на підтримку заборони "торгівлі на крові", кілька людей опинилися у швидкій, кількох затримали".

На питання, що у нього з обличчям (пошкодження на щоці біля губ, помітно сліди крові), нардеп зазначив: "Зустріч з новою поліцією, якій я показував своє посвідчення, казав, що я народний депутат, бачив, що вони і самі це знають. На відміну від старого "Беркуту", в них вказівка не пропускати навіть народних депутатів".

"Я намагався припинити бійку і дати можливість людям пройти. Була величезна штовханина, людей почали бити ногами, діставати кийки. Я намагався відштовхувати правоохоронців, щоб цього не сталося, представлявся їм і показував їм посвідчення", – пояснив він свій удар поліцейського.

Як раніше повідомляв iPress.ua, нардепа від "Самопомочі", активного учасника торгової блокади на Донбасі Єгора Соболєва побили на Майдані під час акції протесту проти торгівлі з непідконтрольними територіями Донбасу. Семен Семенченко та Єгор Соболєв намагалися прорватися через кордон поліції на вулиці Інститутській у напрямку Банкової.

Згодом вони попрямували на Майдан, де кордон поліції не пропускав учасників "блокадного віча" з Європейської площі на Хрещатик та також виникли сутички, в результаті яких було затримано кількох осіб у камуфляжі, керівника ОУН Коханівського та постраждали близько 10 осіб, також зазнав поранень 1 поліцейський.

Удень 19 лютого після акції біля Стели Незалежності у центрі Києва, "віча" на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, учасники заходу попрямували під адміністрацію президента. Там учасники акції встановили намет та заявили, що планують залишитися там на ніч і облаштувати "редут".