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Нардеп Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече

Ємець пояснив, чому поручився за Мартиненка
Один з тих, хто взяв екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець запевнив, що гарантує своє рішення власним депутатським мандатом.
Нардеп Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече Леонід Ємець. Фото: slovoidilo.ua

Про це Ємець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я несу відповідальність за свої дії. Не лише публічну. Це моє рішення. І я гарантую це своїм мандатом. Прошу це запам’ятати", – зауважив нардеп.

Ємець пояснив, що поручився за Мартиненка тому, що стояв поруч з ним на Майдані. Він стверджує, що його з Мартиненком ніколи не зв'язували жодні фінансові зобов'язання і просить НАБУ це перевірити.

"У найчорніші дні Майдану, коли від швидких рішень залежала доля країни, коли кожен з нас був готовий пожертвувати всім, він (Мартиненко – ред.) залишився на передовій. Це факт, і я це бачив на власні очі. Ще раз, це не індульгенція. Якщо він винен, то має нести відповідальність. Я пояснюю, чому саме я поручився", – написав Ємець.

Він підкреслив, що приймає рішення самостійно і ним неможливо маніпулювати.

"Я глибоко переконаний, що порушення закону в кримінальному процесі недопустимі. Підстав затримувати Мартиненка не було. Він продемонстрував своїми діями, що хоче суду і не збирається ховатись від слідства. Сьогодні для громадянина Мартиненка закон не дає підстав для арешту. Не до вироку суду", – переконаний Ємець.

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн. грн. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн. грн. 

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику – австрійській компанії Steurmann – за 57,47 млн. доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн. доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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