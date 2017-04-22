Нардеп Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече
Про це Ємець написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я несу відповідальність за свої дії. Не лише публічну. Це моє рішення. І я гарантую це своїм мандатом. Прошу це запам’ятати", – зауважив нардеп.
Ємець пояснив, що поручився за Мартиненка тому, що стояв поруч з ним на Майдані. Він стверджує, що його з Мартиненком ніколи не зв'язували жодні фінансові зобов'язання і просить НАБУ це перевірити.
"У найчорніші дні Майдану, коли від швидких рішень залежала доля країни, коли кожен з нас був готовий пожертвувати всім, він (Мартиненко – ред.) залишився на передовій. Це факт, і я це бачив на власні очі. Ще раз, це не індульгенція. Якщо він винен, то має нести відповідальність. Я пояснюю, чому саме я поручився", – написав Ємець.
Він підкреслив, що приймає рішення самостійно і ним неможливо маніпулювати.
"Я глибоко переконаний, що порушення закону в кримінальному процесі недопустимі. Підстав затримувати Мартиненка не було. Він продемонстрував своїми діями, що хоче суду і не збирається ховатись від слідства. Сьогодні для громадянина Мартиненка закон не дає підстав для арешту. Не до вироку суду", – переконаний Ємець.
Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".
Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.
Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн. грн. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн. грн.
Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику – австрійській компанії Steurmann – за 57,47 млн. доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн. доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.
За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану