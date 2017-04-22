Нардеп Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече

Один з тих, хто взяв екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець запевнив, що гарантує своє рішення власним депутатським мандатом.

Про це Ємець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я несу відповідальність за свої дії. Не лише публічну. Це моє рішення. І я гарантую це своїм мандатом. Прошу це запам’ятати", – зауважив нардеп.

Ємець пояснив, що поручився за Мартиненка тому, що стояв поруч з ним на Майдані. Він стверджує, що його з Мартиненком ніколи не зв'язували жодні фінансові зобов'язання і просить НАБУ це перевірити.

"У найчорніші дні Майдану, коли від швидких рішень залежала доля країни, коли кожен з нас був готовий пожертвувати всім, він (Мартиненко – ред.) залишився на передовій. Це факт, і я це бачив на власні очі. Ще раз, це не індульгенція. Якщо він винен, то має нести відповідальність. Я пояснюю, чому саме я поручився", – написав Ємець.

Він підкреслив, що приймає рішення самостійно і ним неможливо маніпулювати.

"Я глибоко переконаний, що порушення закону в кримінальному процесі недопустимі. Підстав затримувати Мартиненка не було. Він продемонстрував своїми діями, що хоче суду і не збирається ховатись від слідства. Сьогодні для громадянина Мартиненка закон не дає підстав для арешту. Не до вироку суду", – переконаний Ємець.

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн. грн. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн. грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику – австрійській компанії Steurmann – за 57,47 млн. доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн. доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.