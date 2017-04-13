Дубневича впіймали на кнопкодавстві: голосував за трьох, - ВІДЕО
В момент голосування на відео видно, як депутат Дубневич тисне кнопку на одному місці, після цього на іншому, а потім і на третьому. На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували всі три місця, повідомляє громадська організація Чесно.
В організації зазначили, що наразі президентська фракція у парламенті – рекордсмен за кількістю зафіксованих фактів кнопкодавства (79 фактів).
Фото: Чесно
Як відомо, врешті-решт Верховна Рада відмовилася обрати до складу конкурсної комісії з вибору членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг Запайщикова Костянтина (запропонований "Народним фронтом") і Юрія Шульгу (запропонований БПП).
Нагадаємо, що під час голосування на пленарному засіданні у вівторок, 21 березня, про призначення представника Верховної Ради до складу комісії аудиту НАБУ депутати від Блоку Петра Порошенка - ймовірно, Олександр Урбанський і Вадим Денисенко - кнопкодавили.
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