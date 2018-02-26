Нардепа Мельничука викликають до НАЗК для надання пояснень

Національне агентство з питань протидії корупції викликало для надання пояснень народного депутата Сергія Мельничука у справі про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба Агентства.

Згідно з повідомленням, Мельничук, перебуваючи у статусі нардепа, входить до складу виконавчого органу ТОВ МБР-Трейд.

Чиновник порушив встановлені законом Про запобігання корупції обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.

Мова йде про те, що парламентар входить до складу правління інших виконавчих або контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Це поєднання є порушенням антикорупційного законодавства.

Мельничука викликають для надання пояснень щодо адміністративного протоколу до НАПК на 28 лютого о 10:00.

У разі неявки особи, згідно законодавства, відомство зможе самостійно завершити справу про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, у лютому минулого року ГПУ повідомило Мельничуку про підозру в організації злочинного угруповання.

Як повідомляв iPress.ua, 3 червня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності позафракційного народного депутата, екс-комбата "Айдара" Сергія Мельничука. Заразом парламент не підтримав подання генпрокурора на затримання Мельничука, а також його арешт.

8 червня в ГПУ повідомили, що повідомили Мельничуку про підозру, не уточнивши, за якою статтею. Екс-комбат підозрюють у бандитизмі, а також низці інших злочинів. Йому може загрожувати довічне ув'язнення.

10 червня Мельничук прибув на допит у прокуратуру. 11 червня Печерський районний суд Києва обрав Мельничуку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 300 тис грн.

16 червня адвокат Мельничука Ігор Мельник повідомив, що за колишнього комбата "Айдару" внесено заставу в розмірі 365 тис грн. 7 серпня Печерський районний суд Києва продовжив Мельничуку термін перебування під заставою в 300 тис грн до 7 жовтня.