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Нардепа Євгена Бакуліна оголосили в розшук

Датою зникнення Бакуліна вказано 19 березня 2018 року
Національна поліція України оголосила в розшук народного депутата з фракції партії "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, проти якого Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження.
Нардепа Євгена Бакуліна оголосили в розшук Євген Бакулін. Фото: investgazeta.net

Інформація розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Розшукувані особи".

Датою зникнення Бакуліна вказано 19 березня 2018 року.

15 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання й арешт, таким чином задовольнивши відповідне подання Генеральної прокуратури.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.

Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

Нардепу інкримінують вчинення у складі злочинної організації Віктора Януковича кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а саме: незаконного заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами ПАТ "ДАК "Чорноморнафтогаз" в сумі понад 3,2 млрд грн при здійсненні закупівель самопідіймальних бурових установок "Петро Годованець" та "Україна".

Окрім того, він підозрюється у незаконному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі майже 450 млн грн при здійсненні закупівель нафтопродуктів у ТОВ "ГазУкраїна-2020".

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

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