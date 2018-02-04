Нардепа Євгена Бакуліна оголосили в розшук

Національна поліція України оголосила в розшук народного депутата з фракції партії "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, проти якого Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження.

Інформація розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Розшукувані особи".

Датою зникнення Бакуліна вказано 19 березня 2018 року.

15 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання й арешт, таким чином задовольнивши відповідне подання Генеральної прокуратури.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.



Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.



Нардепу інкримінують вчинення у складі злочинної організації Віктора Януковича кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а саме: незаконного заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами ПАТ "ДАК "Чорноморнафтогаз" в сумі понад 3,2 млрд грн при здійсненні закупівель самопідіймальних бурових установок "Петро Годованець" та "Україна".



Окрім того, він підозрюється у незаконному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі майже 450 млн грн при здійсненні закупівель нафтопродуктів у ТОВ "ГазУкраїна-2020".



Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.