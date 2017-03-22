Нардеп-мільйонер отримав 26 тис. гривень компенсації за проїзд
Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє Радіо Свобода.
До своєї електронної декларації парламентар Олександр Пресман вніс також заробітну плату 134 674 гривень, кошти на забезпечення депутатської діяльності 169 871 гривень, кошти на відшкодування винайму готельного номера 168 360 гривень.
Окрім того, Пресман отримав дохід від відчуження рухомого майна 250 тисяч гривень, а його дружина – Тетяна Кузькевич – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю 348 тисяч гривень.
Автопарк Олександра Пресмана налічує дороговартісні моделі транспортних засобів: Maybach (2005 року випуску), Land Rover Range Rover Sport (2012 року випуску), Porsche Cayenne (2015 року випуску), Bentley Continental (2008 року випуску), Chervolet Express (2005 року випуску).
Родина Пресмана зберігає у готівці 1 мільйон 800 тисяч доларів, 720 тисяч євро та 5 мільйонів 100 тисяч гривень.
У 2015 році Пресман також отримував компенсацію на житло.
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