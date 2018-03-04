ПОЛІТИКА НОВИНИНародні депутати готові взяти на поруки Івана Бубенчика, який заявляє, що вбив двох правоохоронців 20 лютого 2014 року
Нардепи готові взяти на поруки Бубенчика
Парасюк додав, що депутати консультуються з адвокатами у справі Бубенчика, якому інкримінують вбивства правоохоронців на Майдані
Фото: rian.com.ua
Таку інформацію "Українській правді" повідомив депутат Володимир Парасюк, відповідаючи на питання, чи готові депутати взяти Бубенчика на поруки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Тут питання взагалі в ситуації, яка склалася. Ми будемо говорити про те, щоб його, взагалі, відпустили під особисте зобов'язання. Звичайно, ряд депутатів уже обговорюють те питання, щоб взяти його на поруки. Зокрема я, Семен Семенченко (народний депутат від партії "Самопоміч" – ред.)."
Він повідомив, що наразі у суді, який обирає Бубенчику запобіжний захід, оголошено перерву до 21:00 вівторка, щоб адвокати ознайомилися з матеріалами справи.
"Зараз адвокат вивчає справу. Суд відклали до 21:00 сьогоднішнього вечора", – повідомив політик.
Парасюк додав, що депутати консультуються з адвокатами у справі Бубенчика, якому інкримінують вбивства правоохоронців на Майдані.
"Я був на суді. Від'їхав для консультацій з адвокатом", - сказав Парасюк.
Він пояснив, що зараз у справі Бубенчика визначають адвоката, який буде його представляти.
"Тут питання взагалі в ситуації, яка склалася. Ми будемо говорити про те, щоб його, взагалі, відпустили під особисте зобов'язання. Звичайно, ряд депутатів уже обговорюють те питання, щоб взяти його на поруки. Зокрема я, Семен Семенченко (народний депутат від партії "Самопоміч" – ред.)."
Він повідомив, що наразі у суді, який обирає Бубенчику запобіжний захід, оголошено перерву до 21:00 вівторка, щоб адвокати ознайомилися з матеріалами справи.
"Зараз адвокат вивчає справу. Суд відклали до 21:00 сьогоднішнього вечора", – повідомив політик.
Парасюк додав, що депутати консультуються з адвокатами у справі Бубенчика, якому інкримінують вбивства правоохоронців на Майдані.
"Я був на суді. Від'їхав для консультацій з адвокатом", - сказав Парасюк.
Він пояснив, що зараз у справі Бубенчика визначають адвоката, який буде його представляти.
Нагадаємо, правоохоронні органи у вівторок затримали Івана Бубенчика - активіста Майдану, який заявив, що вбив двох командирів спецпідрозділу "Беркут".
Як відомо, два роки тому вийшло інтерв'ю з Іваном Бубенчиком, в якому він зізнався в убивстві командирів "Беркута" 20 лютого 2014 року. Через кілька днів СБУ і ГПУ провели обшук у будинку Бубенчика у Львові.
Нагадаємо, за чотири роки розслідування злочинів, здійснених проти учасників Майдану під час Революції Гідності, так і не стало справою державного пріоритету.
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