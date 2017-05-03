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Нардепи готують заяву проти глави Солом’янського суду, – Лещенко

Депутати також вимагатимуть відставки голови Апеляційного суду Києва
Група депутатів Верховної Ради ініціює кримінальне розслідування щодо глави Солом’янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду під час розгляду справи Романа Насірова.
Нардепи готують заяву проти глави Солом’янського суду, – Лещенко Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Сергій Лещенко після того, як Солом’янський суд в неділю не зміг обрати запобіжний захід голові ДФС Роману Насірову.

"Відповідну заяву буде направлено в Генпрокуратуру і НАБУ, якщо до 19 години неділі вона не виконає свої прямі обов’язки – а саме організувати роботу суду по справі Насірова", – написав депутат.

За інформацією нардепа, в суботу ввечері Солом’янський суд відвідав Ярослав Головачов, який очолює Апеляційний суд Києва.

"І саме це призвело до сьогоднішнього колапсу у справі Насірова: голова Солом’янської суду Шереметьєва сказала не виходити на роботу другому черговому судді, унеможлививши розгляд відводу судді у справі Насірова в терміни його перебування під вартою. Таким чином, було зроблено все, щоб до 23 години обрання запобіжного заходу Насірову так і не відбулося – і його відпустили з-під варти", – написав Лещенко.

На його переконання, Шереметьєва як глава суду відповідає за організацію його роботи, і вона зобов’язана дати можливість автоматизованій системі визначити другого чергового суддю на неділю і викликати його на роботу.

"Ми також вимагаємо відставки голови Апеляційного суду Києва Головачова, відомого своїми щільними контактами зі "смотрящим" по судах України Олександром Грановським. Саме ця зв’язка "Шереметьєва – Головачов – Грановський" є реалізатором схеми Банкової з порятунку Насірова від арешту", – стверджує депутат.

Зазначимо, що під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.

Адвокат відстороненого голови ДФС Романа Насірова Андрій Кузьменко стверджує, що НАБУ готує нову підозру топ-чиновнику для його затримання після закінчення терміну обрання запобіжного заходу.

Раніше Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.

Нагадаємо, сьогодні відбувалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва оголосив перерву в засіданні і досі обрання вироку не продовжили.

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05 03 2017 19:59
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