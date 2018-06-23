Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нардепи задекларували боргів на 1,5 млрд гривень, - ІНФОГРАФІКА

Реальна цифра боргів може бути в рази більшою
Загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів склала 1 млрд 460 млн гривень.
Нардепи задекларували боргів на 1,5 млрд гривень, - ІНФОГРАФІКА Фото: rian.com.ua

Рекордсменом за боргами виявився депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник, який набрав кредитів у "Альфа Банку" та "ПриватБанку" на 316 млн гривень, повідомляє Bihus.Info на основі аналізу розділу "фінансові зобов'язання" з декларацій нардепів.


Фото: bihus.info

"Верховний суд навіть заборонив Віннику виїжджати за межі України до їх повного погашення, а державна виконавча служба щомісяця стягує з депутата 20% зарплатні (близько 4 тисяч). Нескладні математичні підрахунки показують, що з такими темпами для повного розрахунку депутату знадобиться більше 6 тисяч років", - йдеться у тексті.

На другому місці журналістського рейтингу опинився нардеп Ігор Котвіцький, який вже більше 10 років винен 11 млн доларів колишньому заступнику мера Сімферополя Наріману Хаялієву. У перерахунку на національну валюту за курсом на 31 грудня 2017 року, сума боргу складає понад 308 млн гривень.

Юлія Льовочкіна заборгувала понад $5 млн своїй же кіпрській офшорній компанії Serada Enterprises Limited. Крім того, вона винна півмільйона гривень за послуги бронювання авіаперевезень. Станом на кінець 2017 року борги Льовочкіної складали 142 млн гривень. 

Досвідченим позичальником виявився і власник харківського ринку "Барабашово", мультимільйонер Олександр Фельдман. Серед його основних кредиторів – "Ощадбанк", антиквар Руслан Шапіро, депутат Харківської облради Андрій Стронов, екс-прокурор Криму Василь Синчук і навіть його 83-річний батько Борис Фельдман. Загальна сума позичених депутатом коштів становить 85,5 млн гривень.

Журналісти також віднесли до топ-5 рейтингу депутата Ярослава Дубневича. "Якщо вірити декларації, його дружина Наталія позичила у самого Дубневича 72,8 млн гривень", - повідомляє Bihus.Info. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2018 14:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.