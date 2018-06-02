Нардепи провалили голосування за закон про стимулювання діяльності дрібних фермерських господарств
Трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Законопроект № 7363 передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин. Зокрема, запропонували надати сільським, селищним, міським радам право розпоряджатися землями державної власності, які розташовані за межами населених пунктів. Виключення - землі оборони, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, інші землі, які мають велике значення для держави.
У такому разі сільські, селищні та міські ради могли б отримати право замінювати цільове призначення приватних земельних ділянок не тільки в межах населеного пункту, а й за його межами, здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель.
Документ визначав порядок встановлення меж територіальних громад.
Крім того, статус виробника сільськогосподарської продукції могли поширити на фізичних осіб-підприємців, які організували фермерське господарство, - їх би включили до платників єдиного податку четвертої групи.
Саме цей варіант законопроекту підтримав профільний комітет; цей документ набирав найбільше голосів, але все одно недостатньо для ухвалення. Зрештою всі три документи - в тому числі 7363-1 і 7363-2 - було оголошено відхиленими.
Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.
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