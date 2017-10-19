Нардепи з БПП і Самопомочі просять скасувати обмеження дотацій для Косюка

За січень-липень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинга - Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (942 млн грн та 236 млн грн відповідно)

Народні депутати з фракцій "БПП" та "Самопоміч" закликають комітет Верховної Ради з питань бюджету скасувати поправки, які обмежують суму спеціальної бюджетної дотації для сільськогосподарських товаровиробників в одні руки.

Про це стало відомо із таблиці правок до проекту державного бюджету на 2017 рік. Документ є в розпорядженні "Економічної Правди".

Так, відповідно до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства" з 1 січня 2018 року набуває чинності обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.

Загалом всі аграрні компанії за відповідною програмою отримали з бюджету 2,315 млрд грн дотацій, але окрім МХП і Укрлендфармінгу ніхто не отримував більше 150 млн грн.

Поправки, які скасовують відповідне обмеження, зокрема, подали Олександр Бакуменко, який до початку роботи у Верховній Раді працював Головою асоціації Союзу птахівників України, яка фінансується Миронівським хлібопродуктом. Серед підписантів також є Микола Кучер, який на момент обрання був директором Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва Миронівського хлібопродукту.

Так само під відповідною поправкою підписався колишній керівник Вінницької ОДА і позаштатний радник Петра Порошенка - Олександр Домбровський.

Крім цього, відповідні правки, які так само направлені на скасування обмеження, вносили депутати фракції "Самопоміч" (Олег Березюк, Іван Мірошніченко, Тетяна Острікова та Роман Семенуха).

Зокрема, вони пропонують збільшити фінансування на програму спецдотацій (йдеться саме про дотації, які нараховуються відповідно до акумульованого підприємством ПДВ — тобто, підприємство виробляє продукцію, сплачує державі ПДВ, і йому держава відшкодовує цей податок назад). За відповідною програмою дотації отримували компанії, які займаються птахівництвом.

Парламентарі із "Самопомочі" просять збільшити передбачений обсяг дотацій за програмою з 2 до 4,5 млрд грн, тобто на рівні 2017 року. Одночасно нардепи пропонують зменшити на аналогічну суму програму дотацій на будівництво тваринницьких ферм.

В коментарі ЕП Острікова пояснила, чому депутати пропонують зменшити суму дотацій на тваринництво з 2,3 млрд грн до 300 млн грн.

"Справа в тому, що ці 2,3 млрд призначені на компенсацію з бюджету витрат тваринників на капітальне будівництво ферм чи комплексів. Ти побудував, витратив 100 млн, а держава тобі компенсує 50%", - сказала депутат.

"Ми проаналізували, хто наразі будується і цього року введе в експлуатацію, і виявилося, що закінчується будівництво великого комплексу, і знову би ці гроші пішли в одні руки. Тому в поправці запропоновано зняти 2 млрд і додати їх до квазі акумуляції (повернення ПДВ - ЕП), а 300 млн грн направити на компенсацію витрат на купівлю племінних тварин", - додала вона.

Відповідні питання 18 жовтня розглядались на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету. За словами Острікової, ці поправки бюджетний комітет не підтримав.

Разом з тим під час засідання комітету колишній депутат "БПП", наразі позафракційний, Владислав Голуб, озвучив ініціативу скасувати обмеження 150 млн грн в одні руки. За результатами розгляду Комітет прийняв рішення створити робочу групу, якій доручено вивчити це питання.

При цьому, в проекті бюджету на 2018 рік Мінфін пропонував вдвічі зменшити обсяг фінансування за програмою у зв'язку із вступом в дію обмеження щодо надання 150 млн грн на групу пов'язаних компаній.

Номер поправки Суть Автор пропозиції 243 Зупинити обмеження у 150 млн. в одні руки по дотаціям аграріям (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ), що мало вступити в дію з 1 січня 2018 року Бакуменко О.Б. Кучер М.І. Вітко А.Л. Козаченко Л.П. Голуб В.В. Мірошніченко І.В. Домбровський О.Г. Мартиняк С.В. 1201, 1206 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 4 млрд. грн за рахунок зменшення суми дотацій на тваринництво з 2,3 млрд до 0,3 млрд Бакуменко О.Б. Мірошніченко І.В. Кучер М.І. Дідич В.В. Вітко А.Л. Мартиняк С.В. Козаченко Л.П. Лабазюк С.П. Голуб В.В. Заболотний Г.М. Лунченко В.В. 1202, 1205, 1207, 1213 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 4,5 млрд. грн за рахунок зменшення суми дотацій на тваринництво з 2,3 млрд до 0,3 млрд Березюк О.Р. 1203, 1208 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 4,5 млрд. грн за рахунок зменшення суми дотацій на тваринництво з 2,3 млрд до 0,3 млрд Острікова Т.Г. Пастух Т.Т. 1209 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 3,4 млрд грн Семенуха Р.С.

Нагадаємо, у 2017 році вперше в історії почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство.

Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ. Про те, що така формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Напередодні власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. В 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.