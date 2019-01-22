Нарколог підтверджує опіати в аналізах Зайцевої, але заперечує наркотичне сп'яніння, - ВІДЕО

"На суді були присутні обидва фігуранти справи: Олена Зайцева і Геннадій Дронов, а також сторони обвинувачення, захисту, потерпілі"

Суд переніс на 23 січня допит експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які проводили додаткове дослідження фігурантки справи про смертельну ДТП Олени Зайцевої.

"На суді були присутні обидва фігуранти справи: Олена Зайцева і Геннадій Дронов, а також сторони обвинувачення, захисту, потерпілі. Була присутня і лікар-нарколог Олена Федірко, яка після ДТП перша провела огляд Зайцевої на предмет наявності опіатів. Експерти, викликані до суду за клопотанням адвоката потерпілих Лариси Матвєєвої, не з'явилися з поважних причин. Суд допитає їх завтра, 23 січня", - відзначили в суді, повідомляє "Укрінформ".

Що стосується лікаря-нарколога Олени Федірко, то, як сказали в суді, вона заявила, що раніше не знала про виклик до суду, перебувала в Харківській області і на засідання прибула як свідок.

"Федірко підтвердила інформацію щодо опіатів, зафіксовану нею в акті під час огляду Зайцевої. Вона показала, що біологічні матеріали - кров і сечу - у Зайцевої брали двічі: спочатку в присутності поліцейських і слідчих, потім, близько 03:00, вже за розпорядженням прокуратури, - в будівлі слідчого управління. За словами Федірко, алкоголю у Зайцевої не виявлено, щодо наркотичного сп'яніння немає впевненості, оскільки зазначене зовні звуження зіниць очей могло бути викликано і струсом головного мозку. Федірко стверджує, що у неї не було підстав вносити недостовірну інформацію в документи щодо Зайцевої", - пояснили в суді.

Були також допитані потерпілі - Ігор Берченко, який втратив в аварії дочку, і постраждала Оксана Євтєєва, чоловік якої загинув на місці ДТП. Обидва висловили сумнів у каятті фігурантів справи.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

Додамо, що під час засідання Київського районного суду Харкова було оголошено, що повторна експертиза не встановила, чи була під дією алкоголю або наркотичних засобів Олена Зайцева.