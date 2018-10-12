Наркоторговців, які продавали в Україні наркотики із Західної Європи, зловила Одеська поліція

Працівники українських правоохоронних органів викрили організовану групу наркоділків, причетних до контрабандної поставки із Західної Європи і реалізації на території України великих партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

"До складу групи входило п'ять жителів Одеської області віком від 36 до 39 років. Організатором виступив громадянин Ізраїлю, який деякий час жив у різних країнах Євросоюзу. Використовуючи налагоджені там протиправні зв'язки в світі наркобізнесу, зловмисник організував незаконний канал поставки кокаїну, МДМА ("екстазі") в особливо великих розмірах з Європи в Україну", - повідомляє "Інтерфак-Україна".

Його спільники здійснювали збут наркотиків і психотропних речовин на всій території України. Наркоторговці зустрічалися з покупцями в ресторанах. При цьому для конспірації своєї протиправної діяльності наркоділки забезпечували приховане спостереження за потенційними клієнтами.

"З метою документування зловмисників оперативні працівники провели кілька етапів оперативних закупівель та більше десятка санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та в їх автотранспорті. В результаті спецоперації із затримання наркоділків, проведеної за участю спецпідрозділу "ТОР" Департаменту патрульної поліції і працівників Головного управління Національної поліції в Одеській області, у членів групи вилучено понад 1,5 тис. таблеток "Екстазі", 500г кокаїну, 200г амфетаміну, а також більш 2 кг добірного канабісу елітних сортів ", - розповіли в поліції.

Також у відомстві відзначають, що вартість вилученої партії наркотиків і психотропних речовин, а це майже 40 тис. разових доз наркотиків, за цінами "чорного" ринку становить близько 2 млн грн.

Окрім того, у зловмисників вилучено пістолети травматичної дії з набоями до них, ножі та газові балончики, а також автомобіль представницького класу.

Фігурантам оголошено про підозру в причетності до кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згідно із законодавством правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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