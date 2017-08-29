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Народні депутати пропонують заборонити телефонний спам

Законопроект стосується інформації рекламного характеру, яку абонент не просив йому надсилати
Народні депутати від фракції "Народного фронту" Леонід Ємець і Борислав Береза зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо протидії телефонному спаму.
Народні депутати пропонують заборонити телефонний спам Фото: google.com

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Ємець у коментарі "Укрінформу" пояснив, що у законопроекті враховано європейську практику боротьби з телефонним спамом. 

"Ми з Бориславом Березою вирішили перейняти світову законодавчу практику щодо боротьби з телефонним спамом. Для цього у законопроекті є визначення щодо надсилання інформації рекламного характеру, яку абонент не просив йому надсилати. Наприклад, інформація про розпродажі", – сказав він.

Ємець додав, що на сьогодні оператори не несуть жодної відповідальності за спам, хоча мають  "всі можливості його відслідковувати і забороняти".

Тексту цього проекту закону на сайті Верховної Ради поки що немає.

Нагадаємо, суд американського штату Каліфорнія зобов'язав компанію Power Ventures виплатити штраф у розмірі $3 млн за розсилання спаму соціальній мережі Facebook.

Київрада затвердила нові правила розміщення зовнішньої реклами у столиці.

 

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29 08 2017 12:20
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