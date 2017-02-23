CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНародному художнику України Івану Марчуку повернули 101 картину, які він передав своєму агенту для організації виставки в Іспанії, але виставка так і не відбулася, а картини зникли разом з агентом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Художнику Марчуку повернули всі картини
Раніше художник передав 101 картину своєму агенту для виставки в Іспанії, агент пропав разом з картинами
Фото:glavcom.ua
Операція "Повернення" тривала чотири дні. Станом на 16:00 23 лютого було повернуто 60 картин, вже через годину художник отримав всі зниклі картини, - повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол на сторінці в Facebook.
Радник міністра внутрішніх справ також зазначив, що спецоперація вдалася завдяки спільним діям ЗМІ, народних депутатів, громадських діячів та інших. Особливо вплинуло те, що міністр МВС Арсен Аваков взяв цю справу на особистий контроль.
Нагадаємо, в українського художника Івана Марчука зникла 101 картина. Митець передав свої полотна для зарубіжної виставки в Іспанії, яка так і не відбулася.
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23 02 2017 21:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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