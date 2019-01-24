Народним депутатам компенсували 24,7 млн грн на проїзд по Україні
271 народний обранець отримав компенсацію в 90 тис. гривень. У цей список потрапили голова парламенту Андрій Парубій, перший заступник голови Ради Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироїд і представник президента в Раді Ірина Луценко, повідомляють Українські новини.
Голові фракції Народний фронт Максиму Бурбаку, голові фракції Блок Петра Порошенка Олексію Гончаренку, депутатам від БПП Мустафі Найєму та Сергію Лещенку також компенсували вартість проїзду за минулий рік.
Нагадаємо, що в законі Про статус народного депутата передбачені компенсації проїзду для нардепів на всіх видах транспорту.
Раніше журналісти з'ясували, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку