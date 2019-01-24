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Народним депутатам компенсували 24,7 млн грн на проїзд по Україні

Депутати Верховної Ради отримали компенсацію за проїзд
Більше половини депутатів Верховної Ради за 2018 рік отримали 24,7 млн гривень компенсації вартості проїзду по Україні.
Народним депутатам компенсували 24,7 млн грн на проїзд по Україні Фото: epravda.com.ua

271 народний обранець отримав компенсацію в 90 тис. гривень. У цей список потрапили голова парламенту Андрій Парубій, перший заступник голови Ради Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироїд і представник президента в Раді Ірина Луценко, повідомляють Українські новини.

Голові фракції Народний фронт Максиму Бурбаку, голові фракції Блок Петра Порошенка Олексію Гончаренку, депутатам від БПП Мустафі Найєму та Сергію Лещенку також компенсували вартість проїзду за минулий рік. 

Нагадаємо, що в законі Про статус народного депутата передбачені компенсації проїзду для нардепів на всіх видах транспорту. 

Раніше журналісти з'ясували, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.

 

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24 01 2019 16:18
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